El Cacereño se vuelve de vacío por primera vez

Enrique Hermida Lugo Sábado, 4 de octubre 2025, 22:53

Al cuarto desplazamiento de la temporada llegó la primera derrota del Cacereño como visitante en Primera Federación al volverse de vacío del duelo contra el Lugo (1-0). Un penalti fallado por Berlanga a los pocos minutos de juego podría haber cambiado el rumbo del encuentro del Ángel Carro. El revulsivo Unzueta deshizo las tablas en el minuto 73.

La primera oportunidad del partido fue para el Lugo, en una combinación que terminó con un lanzamiento alto de Jorge González. La réplica visitante propició una ocasión inmejorable: Valdera forzó un penalti cometido por Gayá que el colegiado madrileño Bueno Prieto señaló sin titubear, además de mostrar tarjeta amarilla al infractor. Berlanga asumió la responsabilidad desde el punto fatídico, pero el veterano portero Marc Martínez adivinó su intención en el minuto 11, lo que mantuvo las tablas iniciales.

LUGO Marc Martínez; Ibaider, Amo, Gayá, Caballo; Álex Carbonell (Neco Celorio, min. 62), Txus Alba (Rosón, min. 81); Jorge González (Pastrana, min. 62), Lago Júnior, Samanes (Kevin Presa, min. 52); y Reniero (Unzueta, min. 62). 1 - 0 CACEREÑO Diego Nieves; Emi (San Vicente, min. 72), Martínez, Crespo, Joserra; Javi Ajenjo (Raúl Sanchís, min. 72), Diego Gutiérrez (Deco, min. 65); Valdera (Rubén, min. 65), Carlos González (César Gómez, min. 80), Berlanga; y Diego Gómez. GOL 1-0: Unzueta, min. 73.

ÁRBITRO Bueno Prieto (madrileño). Enseñó tarjeta amarilla a Gayá, Marc Martínez, Neco Celorio, Rosón; Carlos González y Javi Ajenjo.

INCIDENCIAS Ángel Carro, 2.160 espectadores.

Lejos de acusar el golpe anímico de un penalti desperdiciado, el equipo verdiblanco reforzó el planteamiento, enlazando acciones ofensivas por medio de Carlos González y Diego Gómez. En el minuto 22, un taconazo de Carlos González llevó a Diego Gómez a disparar contra el travesaño. El Cacereño se mostró bastante seguro en la circulación ante un Lugo agarrotado por el mal arranque liguero. A la media hora, un centro raso de Joserra desde la izquierda generó una ocasión doble que Berlanga ni Diego Gómez supieron culminar.

Antes del descanso, el Lugo reaccionó mediante dos llegadas de Jorge González: la primera la desvió Diego Nieves, y la segunda se marchó por encima del larguero. Ninguno de los entrenadores movió ficha al comenzar la segunda parte. Nada más reanudarse el juego, Diego Gómez superó a Marc Martínez de vaselina precisa aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego tras revisión en el VAR. El Cacereño no perdió la compostura y continuó fiel a su idea de competir de tú a tú. En el minuto 60, un centro de Jorge González obligó a una nueva intervención de mérito de Diego Nieves, muy seguro todo el encuentro salvo en la acción del tanto.

El entrenador del Lugo, Yago Iglesias, movió el banquillo por partida triple. Neco Celorio, Pastrana y Unzueta se sumaron, de manera determinante, al partido poco antes de hacerlo los visitantes Deco y Rubén.

La segunda doble permuta de Julio Cobos precedió al único tanto del encuentro. Pastrana desbordó por la derecha y puso a pierna cambiada un envío medido que el también revulsivo Unzueta remató de primeras con el pie dentro del área pequeña para superar a Diego Nieves, al que le traicionó quedarse bajo los palos. El tanto encajado no alteró el espíritu valiente del Cacereño, que buscó el empate con determinación.

El delantero César Gómez fue el quinto y último recambio de Julio Cobos. En el tiempo añadido, Deco rozó la igualada mediante un remate al primer palo a la salida de un saque de esquina ejecutado por Berlanga que Marc Martínez detuvo. Fue la última acción de un encuentro en el que los pupilos de Julio Cobos merecieron, al menos, el empate, empezando por el penalti desperdiciado a los 11 minutos de juego.

El ansiado estreno de la temporada en el Príncipe Felipe se espera que sea el próximo domingo (21.00 horas) contra el líder y recién descendido Tenerife.