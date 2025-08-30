Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño

Álvaro Arosa Pontevedra Sábado, 30 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

El estreno del Cacereño en Primera RFEF tuvo el doloroso desenlace de esfumarse la victoria por un tanto de cabeza del portero del Pontevedra, Marqueta, a los nueve minutos del tiempo añadido (1-1). El guardameta visitante, Diego Nieves, detuvo un penalti a Selma a un cuarto de hora de la conclusión.

El encuentro de Pasarón, donde el Cacereño se mantiene invicto tras cuatro visitas, comenzó con los visitantes replegados. Eso sí, a los ocho minutos, se modificó el rumbo. Carlos González recogió el esférico en el círculo central, hizo una notable conducción por el perfil derecho hasta el interior del área y cruzó el esférico lejos del alcance del posterior héroe del encuentro, Marqueta, a los ocho minutos.

Tres después, Marqueta le ganó la partida al propio Carlos González, el cual remató un pase filtrado de Deco. Diego Nieves respondió ante un lanzamiento de Alain Ribeiro al cumplirse el cuarto de hora de juego. Emi y Joserra sufrieron bastante por sus respectivas bandas. El encuentro se detuvo durante unos minutos al borde del descanso por un aparatoso choque aéreo entre Garay y Deco sobre el área del Cacereño. La jugada no estuvo exenta de polémica, ya que el entrenador del Pontevedra pidió la revisión del VAR ante un posible penalti, pero el colegiado decretó falta en ataque.

El propio Garay fue sustituido por una conmoción justo antes del intermedio. Julio Cobos dio entrada a Rubén en detrimento de Iván Fernández al paso por los vestuarios. El Pontevedra entró mejor al segundo tiempo. Álex González hizo una pared con Abelenda, golpeó duro desde la frontal, y Diego Nieves, muy atento, atrapó el disparo en dos tiempos. Julio Cobos realizó tres permutas consecutivas: Rementeria, Raúl Sanchís y César Gómez relevaron a Deco, Berlanga y Diego Gómez.

Pontevedra: Marqueta; Garay (Víctor Eimil, min. 45+6), Miki Bosch, Montoro, Expósito (Luisao, min. 60); Vidorreta (Nico Conesa, min. 83), Yelko, Alain Ribeiro; Abelenda, Álex González; y Selma. 1 - 1 Cacereño: Diego Nieves; Emi, Martínez, Crespo, Joserra; Deco (Rementeria, min. 62), Javi Ajenjo (Osama, min. 79), Iván Fernández (Rubén, min. 46); Berlanga (Raúl Sanchís, min. 62), Carlos González; y Diego Gómez (Cesar Gómez, min. 62). Goles: 0-1: Carlos González, min. 8. 1-1: Marqueta, min. 99.

Árbitro: García Riesgo (Comité asturiano). Enseñó tarjeta amarilla a Álex González, Marqueta, Selma, Víctor Eimil; Berlanga, Deco, Joserra y Rubén.

Incidencias: Pasarón. 3.007 espectadores.

El plan visitante de cara al tramo final fue tener solidez defensiva y buscar la sentencia al contraataque, lo cual logró neutralizar la zaga del Pontevedra. El revulsivo Luisao, fichado esta misma semana, y Abelenda insistieron por las bandas encontrándose con el muro verde defensivo liderado por Martínez y Crespo. La polémica regresó a un cuarto de hora para el final, cuando el colegiado señaló un penalti cometido por Joserra. El Cacereño solicitó la revisión del videoarbitraje aunque el asturiano García Riesgo mantuvo firme su determinación.

Diego Nieves se vistió de héroe por unos minutos para detener el lanzamiento del delantero Selma, que buscó el lado derecho del portero. El técnico del Cacereño, Julio Cobos, solicitó otra revisión arbitral, ante una posible agresión de Selma, en la cual se mantuvo la tarjeta amarilla. El Pontevedra apretó en el tiempo añadido. Un cabezazo de Alain Ribeiro salió cerca de la madera. La igualada se produjo por encima de los ocho minutos decretados inicialmente. Yelko colgó una falta al corazón del área desde el costado izquierdo y el portero Marqueta metió la cabeza entre una nube de jugadores para batir por el segundo palo a su homólogo Diego Nieves en el minuto 99. El Cacereño sumó un punto con aroma a derrota dentro de su puesta de largo como equipo de Primera RFEF.