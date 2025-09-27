HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acción del duelo disputado por los verdiblancos este sábado en el campo del Barakaldo. CP Cacereño
Primera RFEF

El Cacereño se abona a las tablas a domicilio

El tanto inicial de Berlanga permite a los de Julio Cobos sumar su tercer empate consecutivo fuera de casa

Nekane Ibarrondo

Barakaldo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:02

La tercera igualada consecutiva del Cacereño a domicilio, de nuevo tras tomar ventaja, tuvo como rival al Barakaldo (1-1). Berlanga abrió ... la cuenta a los pocos minutos y el revulsivo Sabin Merino estableció el resultado definitivo hacia el ecuador del segundo tiempo.

