El Cacereño se abona a las tablas a domicilio

La tercera igualada consecutiva del Cacereño a domicilio, de nuevo tras tomar ventaja, tuvo como rival al Barakaldo (1-1). Berlanga abrió ... la cuenta a los pocos minutos y el revulsivo Sabin Merino estableció el resultado definitivo hacia el ecuador del segundo tiempo.

El comienzo le vino de cara al Cacereño, quizás por el chute de confianza de la primera victoria como equipo de Primera Federación, la del derbi del 20 de septiembre ante el Mérida. En el minuto 4, Javi Ajenjo robó en campo rival con presión alta y habilitó a Berlanga, que batió a Ispizua de disparo raso. El gol silenció a Lasesarre y dio calma a los visitantes, cuyos primeros minutos fueron los mejores dentro del partido. Eso sí, el Barakaldo reaccionó pronto y comenzó a cargar el ataque hacia Valiño, peligroso en el juego aéreo. Muñoz dispuso de la mejor ocasión local hasta ese momento, un disparo ajustado que pasó cerca de la portería de Diego Nieves. El guardameta del Cacereño respondió ante un intento de Pedernales tras una nueva peinada de Valiño.

El Cacereño se defendió cada vez más cerca de su área, pero mantuvo la concentración y cerró líneas con disciplina. La primera parte acabó con polémica: un disparo lejano de Eric golpeó en la mano de Rubén y el colegiado cántabro Pozueta Rodríguez, tras consultar el VAR, consideró la acción involuntaria y, por lo tanto, no señaló penalti. Ninguno de los entrenadores agitó el árbol de las sustituciones al paso por los vestuarios de Lasesarre.

El Barakaldo asumió todavía más posesión durante el segundo tiempo, monopolizó el juego y acumuló efectivos en campo contrario. Imanol de la Sota realizó dos permutas simultáneas a los pocos minutos de la reanudación. Sabin Merino, autor del tanto de la igualada, y Mandiang se sumaron al duelo. Los locales se volcaron por las bandas y generaron varias situaciones de centros que fueron repelidas por la zaga del Cacereño.

Barakaldo: Ispizua; De Jesús, Markel, Dufur, Pedernales; Unai Naveira (Molina, min. 85), Huidobro, San Bartolomé (Mandiang, min. 56); Muñoz (Sabin Merino, min. 56), Eric (De León, min. 75) y Valiño (Galarza, min. 75). 1 - 1 Cacereño: Diego Nieves; Iván Martínez, Crespo, Joserra, Raúl Sanchís; Deco (Rementeria, min. 72), Javi Ajenjo (Diego Gutiérrez, min. 85), Emi; Berlanga (Osama, min. 60), Rubén (Mora, min. 72) y Diego Gómez (Carlos González, min. 60). Goles: 0-1: Berlanga, min. 4. 1-1: Sabin Merino, min. 68.

Árbitro: Pozueta Rodríguez (Comité cántabro). Enseñó tarjeta amarilla a Dufur, Muñoz; Berlanga, Deco, Iván Martínez y Mora.

Incidencias: Lasesarre. 2.313 espectadores.

Julio Cobos introdujo de forma simultánea a Osama y Carlos González como primeros recambios. Deco trató de dar oxígeno en ataque mediante alguna conducción aislada, pero el equipo de Julio Cobos apenas tuvo capacidad de salir de campo propio. En el minuto 68 llegó la acción del empate a la postre justo y definitivo: un centro lateral no fue bien despejado en su salida por Diego Nieves y el recién incorporado Sabin Merino cazó el balón suelto para marcar a puerta vacía.

El tanto representó un golpe duro para el Cacereño, que, hasta ese momento, había defendido con firmeza. Los locales se crecieron aún más tras el empate y Lasesarre empujó. Rementeria y Mora fueron los siguientes revulsivos del Cacereño. Sabin Merino tuvo otra ocasión muy clara, a diez minutos del final, que se quedó cerca de completar la remontada.

El último intercambio de piezas de Julio Cobos fue la entrada de Diego Gutiérrez por Javi Ajenjo. El Cacereño, mermado por el esfuerzo físico y de concentración, achicó balones y cerró los pasillos interiores para mantener un resultado valioso.

Los locales encerraron a su rival hasta el pitido final, pero no lograron derribar por segunda vez la muralla verdiblanca. El Cacereño volverá a jugar de visitante en la próxima jornada, el sábado (16.15 horas) ante el Lugo.