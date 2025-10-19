El Cacereño asalta Lezama y sale del descenso

Ekain Barreiro Lezama Domingo, 19 de octubre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Un inspirado Berlanga y una defensa muy bien situada fueron las claves del gran desempeño de los pupilos de Julio Cobos ante el Bilbao Athletic. Los tantos de Emi, Raúl Sanchís e Iván Fernández certificaron la primera victoria a domicilio en la actual temporada, que le sirve al Cacereño para abandonar la zona de descenso, a la que cae su rival.

El Cacereño viajaba a Lezama con el objetivo de reencontrarse con el triunfo, después de tres jornadas sin ganar, frente a un filial rojiblanco siempre competitivo y aguerrido. El conjunto local tuvo la primera ocasión clara cuando el cronómetro marcaba el minuto diez, con un disparo centrado de Ibai Sanz que Diego Nieves detuvo en dos tiempos.

La respuesta de los pupilos de Julio Cobos fue inmediata. Berlanga, protagonista destacado del choque, centró desde el perfil izquierdo y Diego Gómez remató de cabeza al larguero. El ataque del cuadro verdiblanco encontró su vía de escape por esa banda, por la que Berlanga volvió a marcharse de dos defensores y centró de nuevo al área. Esta vez, Emi, libre de marca en el segundo palo, empalmó una volea con la pierna derecha que se coló al fondo de las mallas, inaugurando así el marcador.

BILBAO ATHLETIC Santos; Alday, De Luis, Iza, Irurita (Gibelalde, min. 46); Eder (Beñat, min. 33), Lete; Huestamendia (Gift, min. 71), Ibon, Buján (Vizcay, min. 46); e Ibai Sanz (Hierro, min. 62). 1 - 3 CACEREÑO Diego Nieves; Emi, Crespo, San Vicente, Osama; Diego Gutiérrez, Deco (Rementeria, min. 71), Valdera (Iván Fernández, min. 46); Raúl Sanchís (Javi Barrio, min. 77), Diego Gómez (César Gómez, min. 77) y Berlanga (Joserra, min. 63). GOLES 0-1 Emi (min. 19). 0-2 Raúl Sanchís (min. 35). 1-2 Ibai Sanz (min. 61). 1-3 Iván Fernández (min. 81).

ÁRBITRO Ramo Andrés (Comité aragonés). Mostró la cartulina amarilla a los jugadores locales Ibon y Beñat y a los visitantes Valdera y Joserra.

INCIDENCIAS Lezama, unos 650 espectadores.

Cerca de la media hora de juego, Osama cayó dentro del área tras un choque con Lete. Sin embargo, Ramo Andrés no señaló el punto de penalti, pese a la revisión solicitada por Julio Cobos a través del VAR. Tras esa acción, el intercambio inicial de ocasiones se enfrió, pero la calma favoreció de nuevo al Cacereño.

Berlanga, inspirado por la izquierda, volvió a desbordar a la defensa de la escuadra bilbaína y puso un centro medido que Raúl Sanchís convirtió en el 0-2.

El Cacereño llegó al descanso con un triunfo provisional más que convincente, aunque con la asignatura pendiente de frenar los envites rivales por la banda derecha.

Julio Cobos solamente realizó un cambio en el descanso: Iván Fernández entró al terreno de juego en lugar de Valdera, que se marchó amonestado.

Como era de esperar, el Bilbao Athletic salió con ímpetu tras la reanudación, decidido a recortar diferencias cuanto antes. Sin embargo, Diego Nieves volvió a mostrarse seguro y desbarató un potente disparo lejano de Ibon. El Cacereño no se amilanó y, tras una jugada ensayada en un córner, obligó a Santos a despejar de puños.

Superado el minuto 57, Julio Cobos optó por un planteamiento más conservador, reforzando la retaguardia con cinco defensas y tres centrocampistas de contención. La táctica, sin embargo, no dio resultado inmediato: en la siguiente jugada, Ibai Sanz puso el 1-2 tras un centro de Alday desde la derecha que Vizcay, incorporado tras el descanso, redirigió hacia su compañero para que marcara a placer.

Jokin Arambarri buscó entonces el empate dando entrada a Gift, con el objetivo de encerrar al Cacereño en su área. Cobos respondió con movimientos tácticos: Rementería entró para reforzar el centro del campo y Javi Barrio sustituyó a Raúl Sanchís para dar más solidez a la zaga.

A falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario, Iván Fernández protagonizó la acción del definitivo 1-3. El jugado del cuadro verdiblanco inició una diagonal hacia Joserra y, tras recibir de nuevo el esférico, probó suerte con un potente derechazo desde fuera del área. Santos logró rechazar el balón, pero el propio Iván Fernández, atento al despeje, empujó la pelota más allá de la línea de gol. Aunque el guardameta detuvo el balón en segunda instancia, el árbitro dio por válido el tanto. Aún así los cachorros no se rindieron y buscaron la hombrada. Hierro tuvo en sus botas la opción de, al menos, maquillar el resultado con una volea que repelió el poste.

Desde ese momento, el Cacereño supo contemporizar el juego y asegurar una victoria tan trabajada como valiosa, la segunda de la temporada, primera a domicilio. El triunfo permite a los pupilos de Julio Cobos salir de la zona de descenso y encarar con confianza su próximo compromiso en casa ante el Ourense CF.