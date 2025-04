Carpetazo al mercadillo

¿Se ha hartado de que le mareen? ¿Siente que le estaban tomando el pelo? ¿Se ve incapaz de conseguir un mínimo consenso? ¿O cree ... sinceramente que es lo mejor para todos? Rafael Mateos ha dado carpetazo esta semana al traslado temporal del mercado franco de los miércoles en Cáceres y ha decidido, después de nueve meses dándole vueltas, que los puestos no se moverán de Vegas del Mocho hasta que se puedan ir a otro lugar de manera definitiva, para lo cual es necesario habilitar antes una parcela municipal en las traseras del Mercadona de Montesol.

El serial del cambio de ubicación del mercadillo no ha dejado de generar noticias desde el pasado verano, cuando, después de 12 años en un emplazamiento que en su día se anunció también como temporal, el Ayuntamiento anunció el traslado «inminente». Detrás estaba la presión de los propietarios del suelo de Vegas del Mocho, que quieren empezar a construir allí cuanto antes una promoción de viviendas para no perder el tren del nuevo 'boom' inmobiliario en el que estamos inmersos.

Pero el gobierno municipal se ha visto incapaz de dar con un sitio, no ya que contente a la mayoría, lo cual es casi imposible por la propia naturaleza de una actividad como el mercadillo, sino al menos que generase un mínimo consenso. Parecía que el asunto estaba por fin decidido –y así lo remarcó el alcalde el pasado lunes– con la elección del Parque Empresarial Mejostilla, que se iba a someter a votación en el pleno del miércoles y tenía garantizado salir adelante con el apoyo manifiesto de Vox. Pero un día antes Mateos ordenó por sorpresa retirar el punto sobre el mercadillo del orden del día del pleno y anunció que el traslado se suspendía de manera indefinida hasta tener lista la parcela definitiva de Montesol, para lo cual ha pedido a los servicios técnicos que se pongan manos a la obra y aceleren al máximo el procedimiento administrativo.

¿Qué llevó al alcalde a cambiar de idea tan radicalmente en apenas una horas? La Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex) dio el lunes una rueda de prensa, con el respaldo de la Agrupación Vecinal y algunas asociaciones empresariales, en la que avisaron de que se negarían a instalar los puestos en el Parque Empresarial Mejostilla, un emplazamiento que no les gusta porque lo ven lejano y sin los servicios necesarios. Pero ese rechazo de los vendedores ya lo tenía asumido el gobierno municipal, porque dijeron lo mismo la primera vez que se planteó esa ubicación en septiembre del año pasado.

Renunciar al traslado temporal no solo es una decisión difícil de interpretar por la manera en la que se ha producido, después de tantas reuniones y horas de trabajo, sino también arriesgada porque puede tener consecuencias engorrosas para el Ayuntamiento si, como han anunciado, los propietarios de Vegas del Mocho presentan una demanda y reclaman una compensación por no poder construir en un suelo que es suyo y que les sigue generando gastos de mantenimiento y de IBI. El traslado definitivo a la parcela de Montesol, que hay que urbanizar y dotar de servicios, aún tardará bastante por mucho que el alcalde haya ordenado acelerar los trámites. Mateos ha preferido asumir ese riesgo a seguir mediando en una guerra con posiciones atrincheradas en la que no era posible alcanzar la paz.