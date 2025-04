Los ambulantes de Cáceres se plantan contra el traslado del mercado y amenazan con seguir en Vegas del Mocho

Rafael Mateos: «La decisión está tomada»

No habrá más cambios. Es firme la última decisión. Lo ha reiterado Rafael Mateos esta misma mañana en una comparecencia ante los medios. «Mi obligación como alcalde es facilitar que haya mercadillo en Cáceres. Hemos puesto una alternativa y han sido varias en los últimos meses», destaca. Asegura que en Cordel de Merinas«no había mayoría». «La que tiene consenso político es el parque empresarial Mejostilla». Con esa «mayoría suficiente» se muestra claro. «La decisión está tomada». El regidor se fija en que el Gobierno está cumpliendo su cometido: «Sacamos el mercadillo de Vegas del Mocho y habrá mercado en Cáceres. Todo el mundo quiere mercado pero nadie lo quiere a la puerta de casa». No precisa fechas ni tampoco la postura que adoptará el Ayuntamiento ante un posible plante de los vendedores. «La obligación del Ayuntamiento es facilitar un espacio. Se ha buscado el mayor consenso político y ese es en Mejostilla. No hay fecha definida. Primero hay que aprobar el expediente para modificar la ordenanza», ha venido a decir.