Los vecinos de los okupas convocan una cacerolada a las 21 horas de hoy en Badajoz

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 21 de septiembre 2022, 14:02 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

Una mezcla de miedo, indignación y hartazgo. Es lo que tienen los vecinos del número 6 de la calle Altozano, en Badajoz, donde cuatro estudiantes descubrieron que su piso de alquiler estaba okupado cuando llegaron de las vacaciones el pasado sábado día 10 de septiembre. Ni estos han podido recuperar sus cosas ni el propietario del piso ha podido entrar en el inmueble.

«Todos somos el propietario. Mañana nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que ponernos en la piel de los demás. Si me pasa esto a mí, estaría para darme algo», dice Josefa, una de las vecinas cansadas de esperar una solución.

Por este motivo, los residentes han convocado una cacerolada a las 21 horas de este miércoles a las puertas del bloque. «Nos sentimos desprotegidos. Esto tenía que tener mayor trascendencia y llegar a las autoridades. No solo a las extremeñas, sino también a las que están en Madrid y que pueden actuar».

En el bloque se ha extendido el temor a un efecto llamada y, por eso, quieren que la pareja salga del inmueble cuanto antes. Como método para ejercer presión y mostrar su repulsa han convocado este acto.

Desde que supieron que una pareja joven había entrado en uno de los pisos de la planta principal, los vecinos colocaron carteles en el ascensor reclamando que nadie abriera la puerta a ningún desconocido. Tampoco desde el telefonillo. Además, algunos propietarios han instalado sistemas de alarma.

Los residentes quieren ahora dar un paso más y organizar ruido para molestar a la pareja, que de día mantiene las persianas bajadas y solo enciende las luces del piso por las noches. No son violentos ni causan molestias, pero se niegan a salir del inmueble. Algunos moradores del bloque no saben ni siquiera si se los han cruzado porque en el bloque existen, al menos, otros cuatro domicilios dedicados al alquiler de estudiantes.

«Estamos ante una injusticia degradante. No puede ser que a esta gente los apoyen y nosotros estemos tan desprotegidos. No puede seguir así», subraya Josefa. El abogado pacense José Antonio Pajuelo señaló en HOY a raíz de este caso que «si te okupan tu casa, no puedes llegar tú y cambiar la cerradura».

Josefa reconoce que «hasta que no te pasa, no ves impotencia y miedo». «No es normal que te encuentres en la calle (como ocurrió a los estudiantes). Esto es aberrante y no se puede consentir . A veces no sales de casa porque te sientes insegura», señala esta mujer en un bloque donde la mayoría de los titulares tienen entre 70 y 80 años.

Un equipo de HOY se encontró con la okupa el pasado jueves a las puertas de la vivienda. Se trata de una mujer de entre 20 y 30 años, que argumentó un embarazo para haberse apropiado del piso.

Los residentes se han informado y ya saben que la Policía Nacional no puede actuar en estas circunstancias, como reconoce Josefa y como explicaba en HOY el abogado José María Espacio este fin de semana.

El bloque de ocho alturas y cuatro pisos por planta cuenta con 32 propietarios, que se están avisando entre ellos para acudir esta noche a la concentración e ir acompañados con cuantas más personas mejor. También, explica Josefa, hacen un llamamiento al resto de personas que quieran sumarse. Extienden la convocatoria «a todos los que quieran. Que no seamos solo nosotros los afectados, que también vengan los indirectos (como los vecinos de enfrente) porque esto nos puede pasar a cualquiera».

Sin denuncia

El propietario, por su parte, continúa sin presentar una denuncia ante la Policía Nacional ni iniciar los trámites judiciales de desalojo. En conversaciones con HOY indica este miércoles que su primera opción es la mediación. Pero si esta falla quiere iniciar el procedimiento por la vía civil esta semana. Continúa estudiando las distintas opciones que tiene con diferentes abogados. Entre otras cosas, si puede presentar una demanda penal de forma paralela. Es probable que cuente con una empresa especializada en este tipo de asuntos, radicada en Madrid, y que recurra siempre a la mediación con los usurpadores del inmueble como primer paso. 

Una vez pasado el shock al que se vio sometido el titular del inmueble la pasada semana, insiste en que cualquier pacense puede verse en una situación similar y encontrarse un día después de las vacaciones que alguien le ha usurpado su casa.

Fuentes policiales, no obstante, han indicado en los últimos días que Badajoz no suele registrar casos de este tipo en viviendas privadas que se usan como residencia habitual.

Este sábado, el secretario del colegio profesional de Administradores de Fincas y propietario de Unifincas, Alfonso Pérez Calleja, desgranó distintos casos ocurridos en la ciudad que ha conocido de primera mano. La mayoría de ellos se dieron en inmuebles propiedad de bancos.