Guardiola promete mantener sus medidas para crear empleo en los pueblos

Luis Expósito Badajoz Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

La presidenta del Partido Popular, María Guardiola, ha anunciado este lunes que a partir del 21 de diciembre, tras las elecciones en Extremadura, si continúa al frente del Ejecutivo regional, va «seguir trabajando para que cualquier ciudadano extremeño, independientemente del lugar en el que viva, pueda acceder a los servicios de una manera igualitaria, pueda acceder a la educación y pueda acceder a la sanidad», como asegura que ha hecho durante estos dos años y medios.

Para continuar en ese camino de defensa del mundo rural, ha anunciado que mantendrá las iniciativas 'yo repueblo' y el 'vale rural', herramientas para «facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales y de la creación de empleos sin burocracia y sin papeleos.» Además, también ha prometido incrementar la dotación del Fondo de Cooperación Municipal. Entre otras ayudas, el programa 'Yo repueblo' ofrece hasta 5.000 euros de ayuda para contribuir al sostenimiento de bares y cafeterías en zona rurales de la región. El 'vale rural', por su parte, contempla ayudas para la creación o modernización de empresas rurales a través del programa europeo Leader.

La presidenta del Partido Popular lo ha anunciado en Puebla de la Calzada, donde ha acompañado a los vecinos del municipio a celebrar el día de su patrona, la Purísima Concepción. Ahí también ha afirmado que «la Purísima es sinónimo de fe, de cultura, de traición, de convivencia pero también de mucha actividad local, de gente en las calles y de mucha vida en nuestros pueblos, y ese es el objetivo que tiene el Partido Popular.»

Para continuar en la senda de crecimiento que está viviendo la región en estos dos años y medio, Guardiola ha pedido que el próximo 21 de diciembre los extremeños vayan a votar «y nos den más confianza para que podamos seguir haciendo juntos más Extremadura.» Ha recordado que «lo que nos jugamos es el futuro de esta Extremadura rural, el futuro de nuestros pueblos», recoge el PP en una nota de prensa

La candidata popular asegura que el apoyo al mundo rural fue un objetivo marcado desde 2023 y que se está cumpliendo con la puesta en marcha de ayudas como la de «500 euros por nacimiento en los municipios menores de 3.000 habitantes.» También ha explicado Guardiola: «Hemos fomentado el acceso a la vivienda con bonificaciones fiscales en el IRPF de hasta el 15% para la rehabilitación de viviendas en los municipios y con deducciones de hasta 1.500 euros para los jóvenes, para las familias numerosas para las familias monoparentales y las personas con discapacidad.»

La presidenta del PP ha puesto en valor el impulso de «la construcción de más de 3.000 viviendas en nuestra región» porque «nuestros pueblos tienen que tener oportunidades para que los jóvenes se puedan quedar aquí y por eso también trabajamos para atraer inversiones a nuestra región y ponemos en marcha programas como el de Nómadas Digitales donde damos ayudas hasta 10.000 euros para todos aquellos profesionales que se vengan a trabajar aquí en Extremadura.» Incluso ha hecho hincapié en la aprobación de la Ley de Cohesión Territorial de Extremadura para «que la cultura y el deporte llegue a cada rincón de esta región porque nosotros creemos y defendemos firmemente la igualdad y la cohesión territorial.

«Por eso apostamos por la escuela rural, hemos mantenido el número de docentes, son ya más de 17.000 en nuestra región. Y aunque han bajado el número de alumnos no hemos cerrado ninguna escuela. También estamos impulsando las reformas de los consultorios locales para garantizar la asistencia sanitaria en nuestra región,« ha detallado la candidata regional.