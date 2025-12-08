¿Qué ha pasado este lunes, 8 de diciembre, en Extremadura?

R.H. Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

La UEx capta cada vez a más estudiantes extremeños, pero 11.000 todavía se van fuera

Muchos de los estudiantes extremeños que quieren cursar un grado universitario siguen poniendo la mirada fuera de esta región, aunque cada vez son más los que optan por quedarse. Es lo que se observa en el último informe que acaba de publicar la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) bajo el título 'La Universidad española en cifras'.

Condenan a un banco a devolver 15.000 euros a un cliente de Badajoz que sufrió una ciberestafa

Un empresario de Badajoz recuperará los 15.000 euros que le quitaron tras sufrir una ciberestafa. Su banco tendrá que devolvérselos porque el juzgado considera que es responsable. La sentencia es del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz. Condena a la entidad financiera a devolver los 15.000 euros al afectado y a pagar las costas del juicio. Considera que el banco no ha demostrado que su cliente cometiese alguna negligencia grave en la gestión de sus cuentas, por lo que el error tuvo que ser de la entidad.

La Diputación de Cáceres espera invertir unos 40 millones más al poder usar el superávit

Era una reivindicación constante de Miguel Ángel Morales: que las administraciones locales con cuentas saneadas, como es el caso de la Diputación de Cáceres, pudieran utilizar una mayor parte de su superávit acumulado para realizar inversiones, algo que en los últimos años estaba muy limitado por las restricciones al gasto impuestas desde el Gobierno de España para garantizar la estabilidad presupuestaria. El real decreto aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros flexibiliza esas condiciones, de manera que el superávit obtenido durante 2024 se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027.

CSIF y PSOE alertan de la falta de bomberos en Badajoz

PSOE y CSIF alertan de que los bomberos de Badajoz no tienen suficientes efectivos para atender dos incidentes a la vez en la ciudad de Badajoz en caso de que se produjeran. Desde el sindicato de Bomberos, Carlos Agama explica a HOY que este fin de semana deberían haber contado con once efectivos. Esto es, un jefe de grupo, un cabo, un operador de comunicaciones y ocho bomberos. En cambio, durante el día, el sábado tuvieron seis y solo cinco a partir de las diez de la noche. Asegura que no había ni jefe de grupo ni de equipo, ni tampoco operador que pudiera atender el teléfono. Así que los efectivos se reducen aún más. «Un bombero raso está a cargo de la ciudad», denunció Agama en conversación con HOY.

Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Consternación en el mundo del motociclismo. El joven piloto de 17 años Enzo Badenas ha fallecido este domingo a consecuencia de un grave accidente. Nacido en Gandía en 2008, Badenas practicaba la modalidad de motocross. Durante un entrenamiento privado se ha producido el incidente que le ha costado la vida. Apenas unas horas antes compartía a través de sus redes una storie donde se le veía disfrutando de su gran pasión.