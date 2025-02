Trasladan de habitación a dos pacientes del Universitario de Badajoz por una inundación

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 16 de julio 2023, 19:31 Comenta Compartir

La tercera planta del hospital Universitario de Badajoz ha sufrido este domingo una nueva inundación por un problema en el sistema de climatización. Según explican fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES), la avería se ha producido esta mañana cuando ha saltado una T de la derivación de una tubería de la instalación de climatización (un accesorio del canal de climatización). Al producirse esta rotura ha empezado a salir el agua del conducto, provocando una inundación en la tercera planta del centro hospitalario a nivel de suelo.

Este problema ha obligado a cambiar de habitación a dos pacientes, «que han sido trasladados a una nueva ubicación sin incidencias», indican desde el SES.

La fuga de agua no ha afectado a la actividad asistencial.

Según aseguran desde el SES, el problema ha quedado reparado a las 15.00 horas de este mismo domingo.

Según recogen las imágenes a las que ha tenido acceso HOY, los servicios de limpieza estuvieron recogiendo el agua que se había vertido en el suelo del pasillo y habitaciones.

Otros problemas

No es el único incidente de este tipo que ha registrado el Universitario de Badajoz en lo que va de año. Cabe recordar que hace menos de un mes, a finales de junio, el día 26, se produjo otra rotura en una tubería de agua caliente que inundó también el suelo de las instalaciones de la quinta planta del hospital Universitario.

Dos meses antes, el 10 de abril, en el Universitario de Badajoz se rompió otra tubería que provocó una fuga de agua que afectó a varias zonas de la segunda planta de este complejo hospitalario.

A principios de marzo se producía un desprendimiento de parte del techo en dicho complejo hospitalario. Se caía parte del techo de la zona en la que se atiende a los pacientes con enfermedades coronarias.

Además, en enero este mismo espacio sufrió una avería que provocó una fuga de agua que inundó parte de la cuarta planta. El problema se debió a la rotura de la junta de un falcoil (dispositivo de climatización) de una habitación.

Incidentes también en el Materno Infantil

El día de Reyes de este mismo año hubo un problema parecido en el Materno Infantil. Una fuga de agua inundó un quirófano del área de Ginecología y otras dependencias de este centro hospitalario. La avería provocó filtraciones por numerosas zonas del techo de uno de los quirófanos.

No es el primer problema de este tipo que se localiza en el área de Ginecología de este hospital. A finales de octubre de 2022, usuarios y trabajadores se llevaron otro susto después de que se viniera abajo parte del tubo de refrigeración y del techo de una sala de espera. Este conducto, que tenía cierto peso, se soltó y rompió la escayola del revestimiento del techo. El incidente ocurrió en la entrada de urgencias de Ginecología cuando no había nadie en esta zona, por lo que no se registraron heridos. Pero no fue el único problema que ha registrado el Materno el pasado año, cuando también se localizó una gotera en la sala de epidural.

Ya ocurrió un problema similar en 2017, cuando cayó parte del revestimiento del techo de un pasillo de la cuarta planta por la rotura de una tubería en la planta superior. Ocurrió donde estaban ingresadas las embarazadas con alguna patología y el pasillo quedó inundado durante la madrugada. Se trató de una avería fortuita que se reparó con celeridad sin apenas consecuencia para los pacientes, según indicaron desde la Consejería.

El consejero de Sanidad en funciones, José María Vergeles, reconoció hace tres semanas que se están produciendo «más averías de las que debíamos tener porque llevamos varios veranos sin reducir la actividad y no podemos hacer ese mantenimiento preventivo», debido, sobre todo, a la pandemia.

La reducción de la actividad que este verano sí se producirá en algunos de los hospitales del SES, como ya ha adelantado el Diario HOY, servirá a la Administración también para hacer labores de mantenimiento y mejorar los centros sanitarios.