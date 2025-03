Una fuga de agua inunda la cuarta planta del Universitario de Badajoz

Nueva inundación en un centro hospitalario del SES en Badajoz. El Universitario sufrió ayer una avería en una habitación y provocó una fuga de agua ... que inundó parte de la cuarta planta. Personal del hospital recogió el agua y puso sábanas en el suelo para evitar caídas por los charcos en el pasillo.

La Consejería de Sanidad explica que el problema se ha debido a la rotura de la junta de un falcoil (dispositivo de climatización) de una habitación de la cuarta planta. Tras cortar el paso de agua en esa habitación, los equipos de mantenimiento se están encargando de arreglar el problema, «que no ha afectado al funcionamiento del centro», puntualiza el SES.

El día de Reyes hubo un problema parecido en el Materno Infantil. Una fuga de agua inundó un quirófano del área de Ginecología y otras dependencias de este centro hospitalario. La avería provocó filtraciones por numerosas zonas del techo de uno de los quirófanos.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) explicó que el problema se debió a la rotura de una tubería que discurre por una zona quirúrgica de Ginecología. El espacio quirúrgino no estaba siendo usado y «no se vio afectada la actividad normal del hospital».

No es el primer problema de este tipo que se localiza en el área de Ginecología de este hospital. Hace tan solo unos meses, a finales de octubre de 2022, usuarios y trabajadores se llevaron otro susto después de que se viniera abajo parte del tubo de refrigeración y del techo de una sala de espera. Este conducto, que tenía cierto peso, se soltó y rompió la escayola del revestimiento del techo. El incidente ocurrió en la entrada de urgencias de Ginecología cuando no había nadie en esta zona, por lo que no se registraron heridos. Pero no fue el único problema que ha registrado el Materno el pasado año, cuando también se localizó una gotera en la sala de epidural.

Ya ocurrió un problema similar en 2017, cuando cayó parte del revestimiento del techo de un pasillo de la cuarta planta por la rotura de una tubería en la planta superior. Ocurrió donde estaban ingresadas las embarazadas con alguna patología y el pasillo quedó inundado durante la madrugada. Se trató de una avería fortuita que se reparó con celeridad sin apenas consecuencia para los pacientes, según indicaron desde la Consejería.