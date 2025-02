Una fuga de agua afecta a dos quirófanos y un pasillo del hospital Universitario de Badajoz

La rotura de una tubería del hospital Universitario de Badajoz ha provocado una fuga de agua que ha afectado a varias zonas de la segunda ... planta de este complejo hospitalario. El problema se ha registrado a primera hora de este lunes, en torno a las seis de la mañana. Según confirman desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), ha afectado a dos quirófanos y un pasillo de la zona limpia del circuito de quirófanos.

Las misma fuentes señalan que se va a proceder a solucionar esta incidencia acometiendo el arreglo completo de dicho pasillo. El objetivo es garantizar mientras tanto que la actividad sanitaria continúe desarrollándose con total normalidad. Por ello, para evitar que los trabajos de reparación afecten a los pacientes y al personal del complejo hospitalario, desde el SES confirman que los equipos han reorganizado la programación de los quirófanos.

De esta manera algunas intervenciones que estaban previstas en el Universitario se van a trasladar de espacio hasta que las obras de mejora concluyan. Las operaciones programadas en los quirófanos de traumatología y ortopedia se van a realizar en el hospital Perpetuo Socorro.

Además, los quirófanos de la tercera planta del hospital Universitario empezarán a funcionar por la mañana y por la tarde y atenderán a los pacientes de neurología, cirugía torácica, maxilofacial y traumatología de emergencia.

En el área de salud de Badajoz se está llevando a cabo el plan integral de obras en el Complejo Hospitalario Universitario de la ciudad y ya se ha actuado en varias salas y zonas de hospitalización como la zona de críticos, la sala de marcapasos y las dos salas de Hemodinámicas en el Servicio de Cardiología.

Más incidentes

No es el único incidente de este tipo que ha registrado el Universitario de Badajoz en lo que va de año. Hace justo un mes se producía un desprendimiento de parte del techo en dicho complejo hospitalario. Se caía parte del techo de la zona en la que se atiende a los pacientes con enfermedades coronarias.

Además, en enero el Universitario sufrió una avería que provocó una fuga de agua que inundó parte de la cuarta planta. El problema se debió a la rotura de la junta de un falcoil (dispositivo de climatización) de una habitación.

El día de Reyes hubo un problema parecido en el Materno Infantil. Una fuga de agua inundó un quirófano del área de Ginecología y otras dependencias de este centro hospitalario. La avería provocó filtraciones por numerosas zonas del techo de uno de los quirófanos.

A finales de octubre de 2022, usuarios y trabajadores del mismo área ginecológica se llevaron otro susto después de que se viniera abajo parte del tubo de refrigeración y del techo de una sala de espera. Este conducto, que tenía cierto peso, se soltó y rompió la escayola del revestimiento del techo. El incidente ocurrió en la entrada de urgencias de Ginecología cuando no había nadie en esta zona, por lo que no se registraron heridos. Pero no fue el único problema que ha registrado el Materno el pasado año, cuando también se localizó una gotera en la sala de epidural.

Ya ocurrió un problema similar en 2017, cuando cayó parte del revestimiento del techo de un pasillo de la cuarta planta por la rotura de una tubería en la planta superior.