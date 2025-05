Se inunda la quinta planta del hospital Universitario de Badajoz por una rotura de tuberías

La quinta planta del hospital Universitario de Badajoz sufrió ayer a las 5.30 horas una rotura de una tubería de agua caliente que inundó ... el suelo de las instalaciones. Según se recogen las imágenes a la que ha tenido acceso HOY, los servicios de limpieza estuvieron recogiendo el agua que se había vertido.

Testimonios recabados por este periódico añaden que algunos pacientes del servicio de traumatología tuvieron que ser mandados a otras plantas. Sin embargo, el SES niega que fuera necesario trasladar a ningún paciente, y añadió que no se han producido daños «de ningún tipo».

Según el Servicio Extremeño de Salud, se había producido «una avería en una de las tuberías de agua». Añadió que se había procedido a limpiar la zona y que a media mañana ya se estaba reparando la avería.

El día de Reyes hubo un problema parecido en el Materno Infantil. Una fuga de agua inundó un quirófano del área de Ginecología y otras dependencias de este centro hospitalario. La avería provocó filtraciones por numerosas zonas del techo de uno de los quirófanos.

No es el primer problema de este tipo que se localiza en el área de Ginecología de este hospital. Hace tan solo unos meses, a finales de octubre de 2022, usuarios y trabajadores se llevaron otro susto después de que se viniera abajo parte del tubo de refrigeración y del techo de una sala de espera. Este conducto, que tenía cierto peso, se soltó y rompió la escayola del revestimiento del techo. El incidente ocurrió en la entrada de urgencias de Ginecología cuando no había nadie en esta zona, por lo que no se registraron heridos. Pero no fue el único problema que ha registrado el Materno el pasado año, cuando también se localizó una gotera en la sala de epidural.

Ya ocurrió un problema similar en 2017, cuando cayó parte del revestimiento del techo de un pasillo de la cuarta planta por la rotura de una tubería en la planta superior. Ocurrió donde estaban ingresadas las embarazadas con alguna patología y el pasillo quedó inundado durante la madrugada. Se trató de una avería fortuita que se reparó con celeridad sin apenas consecuencia para los pacientes, según indicaron desde la Consejería.