HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
Imagen de Guillermo Fernández Vara con José Antonio Monago tras perder las elecciones en 2011.
Opinión

Guillermo Fernández Vara: un político a cuerpo gentil

Manuela Martín

Directora de HOY (2018-2022)

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:53

Conocí a Guillermo Fernández Vara años antes de que se dedicara a la política, quizás en 1990. No recuerdo el titular que le puse a ... la entrevista que le hice en el hotel Heredero de Olivenza, pero sí que traslucía pasión por las causas sociales y por Extremadura. Como profesional brillante podía haber elegido cualquier ciudad con mayor proyección que Badajoz, pero quiso venirse a su tierra y contribuir a su progreso. Ni él ni yo podíamos suponer entonces que acabaría siendo presidente de la Junta de Extremadura, ni siquiera consejero de Sanidad. Como forense, le conmovían, no los grandes casos, sino el dolor de los padres cuyos hijos sufrían la devastación que causan las drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  4. 4 Cáceres enloquece con el brunch
  5. 5

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  8. 8

    Condenados por correr desnudos por Cáceres
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guillermo Fernández Vara: un político a cuerpo gentil

Guillermo Fernández Vara: un político a cuerpo gentil