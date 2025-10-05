HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
«Soy Guillermo…»

Pepe Orantos

Pepe Orantos

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:51

Terminaban los años noventa y en las redacciones de los periódicos, los sucesos de última hora corrían a cargo del que estaba por allí por ... turno o el que se había despistado con la hora de marcharse a casa. En una de estas me cayó el encargo del seguimiento de unos heridos en un accidente de los que no sabíamos más que habían sido trasladados al entonces hospital Infanta Cristina. Sin apenas Internet y con las redes de telefonía móvil aún inestables tocaba buscarse la vida y pedir ayuda. «¿A quién llamo?, en el hospital y en la Consejería no me pilla nadie el teléfono», pregunté en alto. Alguien se apiadó de mi y me dijo, «apunta este teléfono». «¿De quién es?», repliqué. «De Vara, siempre lo coje». Ni corto ni perezoso hice una llamada que, como el resto de las que había hecho esa noche, acabó sin respuesta. Desesperado y sin poder cumplir el encargo de mi jefe, me disponía a tirar la toalla y pedir a los compañeros que buscaran otra información para completar el espacio que habían reservado para el accidente. Sin embargo, en ese momento, en mi móvil entró una llamada con un número que yo no tenía registrado y, al descolgar, recibí la respuesta que recuerdo como si fuera aquella noche: «Soy Guillermo… ¿quién eres?». No solo me resolvió la papeleta sino que me pidió expresamente que guardara su número y le llamara las veces que hiciera falta. Como alguien que no estaba habituado a tratar con políticos y a quien un consejero de la Junta le imponía el respeto de todo aquel que tenía coche y secretaria, aquello me dejó impresionado y me hizo pensar que aquello no debía ser muy habitual.

