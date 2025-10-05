HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guillermo Fernández Vara acompañado por Julián Quirós en 2008, cuando era director del Diario HOY, durante la gala de los Premios Extremeños de HOY. Lorenzo Cordero

El hombre que renunció a atacarnos

Julián Quirós

Director del diario ABC

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:49

El azar nos unió. Justo en el momento en el que Guillermo Fernández Vara adquirió un poder inmenso y personalista, la presidencia de Extremadura, a ... mí me tocó dirigir por primera vez un periódico, mi querido HOY, el diario en el que muchos aprendimos a leer en los hilos de la vida. Han pasado casi veinte años y creo que un día como este puedo aportar una experiencia propia y diferencial, algo distinto que contar en la hora en la que un buen hombre nos acaba de dejar. Algo sobre las relaciones de la prensa con el poder, algo respecto a la virtud democrática de aceptar la diversidad de juicios y opiniones. Yo era joven e inexperto, Fernández Vara me lo podría haber puesto difícil, le hubiera bastado con seguir las reglas que se dieron antes y después de su primer mandato: apretar a los periodistas, acosarlos, ahogar la crítica.

