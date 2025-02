Phi4tech no pone fecha al inicio de las obras de su fábrica de baterías

Sin avances sobre el terreno ni en los despachos. El proyecto de la fábrica de celdas de baterías de litio que la empresa Phi4tech planteó, ... hace ya cerca de cuatro años, para la plataforma logística de Badajoz no termina de arrancar.

El anuncio de que la empresa china Hunan Yuneng quiere construir una fábrica de cátodos para baterías eléctricas en Mérida –que contempla una inversión de 800 millones de euros y la creación de 500 puestos de trabajo directos– ha vuelto a poner el foco en los proyectos industriales para el aprovechamiento del litio que se esconde en el subsuelo extremeño.

El más avanzado parece el de Envision para Navalmoral de la Mata (Cáceres). La multinacional china, que ha recibido 300 millones de euros de financiación pública a través del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), anunció que iniciará las obras de su gigafactoría en verano, una vez que cierre los contratos de venta para su producción.

La fábrica de Phi4tech, a la que también han llegado fondos del Perte (4,7 millones), muestra menos signos de acercarse. Hace casi un año, en mayo de 2023, pocos días antes de las elecciones autonómicas, se realizaron algunas tareas de desbroce y de movimientos de tierra en las parcelas donde estaba previsto que se construyera la factoría. Sin embargo, los trabajos se abandonaron y no se han retomado.

En Phi4tech, pese a que descartan poner fecha al inicio –o reinicio– de las obras, insisten en que el proyecto continúa avanzando según los plazos previstos. «Estamos a la espera de la documentación que nos permita empezar», manifiestan.

Más allá de esta afirmación, es difícil marcar una fecha concreta en el calendario. La compañía promotora del proyecto ha avanzado varias sin que se cumplieran, para una factoría de la que se lleva hablando desde mayo de 2020, hace cuatro años.

En marzo de 2021, Mario Celdrán, entonces CEO de Phi4tech, manifestó la esperanza de iniciar las obras de la fábrica de celdas de batería a finales de ese año o, como muy tarde, en el primer mes de 2022. Para ello, aseguró que su idea era presentar el proyecto en el Ayuntamiento de Badajoz antes de que concluyera el primer trimestre de ese 2021.

Ese fue el primer retraso en el programa de la empresa. «Al ser un proyecto nuevo está llevando algo más de tiempo, pero la realidad es que lo vemos muy encaminado», afirmó Celdrán, que tres meses después de su primera previsión trasladó el posible inicio de las obras a junio de 2022 y el inicio de la producción a primeros del año siguiente.

Planta fotovoltaica

Con las obras sin comenzar, el 1 julio de 2022 Phi4tech realizó la presentación oficial de un proyecto al que se había añadido una planta fotovoltaica –para la que se presupuestó una inversión de 35 millones de euros– para garantizar el suministro eléctrico de la fábrica.

En el acto en la parcela de la plataforma logística de Badajoz, el mismo terreno en el que, en teoría, se ubicaría la fábrica, Celdrán estableció una nueva previsión: las obras empezarían en marzo de 2023 y la producción en enero de 2024. Tampoco.

Ampliar Estado de la parcela en la actualidad. Hoy

Sí se produjeron desbroces y movimientos de tierra en mayo de hace un año, pero ningún avance significativo. En octubre, ya tras el cambio de Gobierno en la región y aprovechando que el DOE (Diario Oficial de Extremadura) publicó la puesta a disposición pública de la solicitud de autorización ambiental integrada de la fábrica, desde Phi4tech se aseguró que una vez superado ese trámite en 2024 arrancarían las obras de una factoría que estaría en producción en el primer semestre de 2025.

Todavía hay margen para cumplir ese calendario, pero desde la empresa admiten que no están listos para empezar: «Falta algún trámite», reconocían esta semana.

Eso hace que los promotores aún no hayan cerrado la adquisición de los terrenos. Así lo confirmó la Junta de Extremadura en marzo de este año en una respuesta parlamentaria en la Asamblea: Phi4tech tiene el suelo reservado pero no ha formalizado la compra. La empresa siempre mantuvo que no efectuaría la compra hasta tener todos los permisos.

El proyecto

Producir celdas de supercondensadores dirigidos a baterías para almacenamiento industrial. Ese es el proyecto de Phi4tech para la factoría que plantea construir en la plataforma logística de Badajoz.

La idea es que esas celdas, que se esamblarían fuera de Extremadura para formar baterías, se fabriquen con los cátodos que la misma empresa pretende elaborar en Cañaveral (Cáceres) con el litio extraído de la mina ubicada en la misma localidad. Por eso, en las previsiones de la compañía siempre se ha tratado de acompasar todo el proceso de la cadena de valor del litio: su extracción, primera transformación en hidróxido de litio, fabricación de cátodos y producción de celdas de baterías.

Solo un curso para el máster de la UEx en diseño y fabricación Con 15 plazas se ofertó el máster en Diseño y Fabricación de Baterías promovido por Phi4tech e impartido por la Universidad de Extremadura para el curso académico 2021/2022. Un programa formativo de 600 horas repartidas en nueve meses que, pese a que tuvo una alta demanda y hubo alumnos que se quedaron fuera, no cumplió las expectativas de inserción laboral ni de formación práctica. De hecho, el máster se planteó con un horizonte laboral muy definido hacia el trabajo en la industria que Phi4tech proyecta en Badajoz. Esa factoría, casi tres años después que se abriera el periodo de preinscripción de la formación, aún no se está construyendo y, tras una única edición, la UEx ha dejado de convocar el máster.

En los retrasos para el inicio de la actividad en la mina de Cañaveral, Phi4tech apunta a condicionantes medioambientales y a los largos plazos que suponen los trámites burocráticos si son necesarias alegaciones en los proyectos.

La inversión que la empresa ha anunciado para el conjunto del proceso se eleva por encima de los 650 millones de euros: 340 millones para la mina y la planta transformadora; 200 millones más para la fábrica de cátodos, y otros 100 millones destinados a la factoría de Badajoz. Además, siempre según los cálculos de Phi4tech, habría que sumar otros 35 millones de euros para la planta fotovoltaica con la que la empresa quiere dotar de energía a su industria.