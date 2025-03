Envision confirma a Pedro Sánchez que iniciará las obras de la gigafactoría de Navalmoral antes del verano

Envision ha dado este miércoles el paso definitivo para confirmar que la gigafactoría que proyecta en Navalmoral de la Mata será una realidad. Lo ... ha hecho al más alto nivel durante una reunión en la Moncloa en la que el presidente de Envision, Lai Zhang, máximo responsable mundial del grupo asiático, le ha comunicado formalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que las obras de la planta comenzarán antes del verano. Al encuentro también asistió el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

La previsión de Envision es que las obras de esta primera fase se prolonguen durante dos años, a los que se añadirán después otros seis meses para el equipamiento, las pruebas de maquinaria, etcétera. Tras esos 30 meses estará lista para iniciar la producción de baterías para vehículos eléctricos a escala industrial.

Según ha informado la Moncloa, Pedro Sánchez ha valorado durante la reunión «el compromiso de la multinacional tecnológica asiática con este proyecto industrial emblemático para España y Extremadura», y ha expresado su confianza en «el atractivo inversor de nuestro país en la transición verde, la reindustrialización y la innovación».

Buenas noticias para la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de Navalmoral de la Mata. El presidente de Envision Group, Lei Zhang, me ha comunicado que su construcción arrancará este primer semestre.



Los esfuerzos del Gobierno y la multinacional líder en…

El presidente de Envision Group ha detallado por su parte durante el encuentro el estado actual del desarrollo del proyecto y «ha reforzado el compromiso de la multinacional con España», al tiempo que ha agradecido el apoyo del Gobierno español, según destaca el comunicado de la Moncloa.

Hay que recordar que Envision ha sido una de las beneficiarias de la sección A de la segunda edición del PERTE del Vehículo Eléctrico, con un total de 300 millones de euros en ayudas, 200 de ellos en subvenciones y los restantes 100 en préstamos.

Primera fase

La gigafactoría de Envision en Navalmoral de la Mata conllevará en su primera fase una inversión de 1.311 millones de euros, según aparece en la documentación del PERTE, y creará unos 900 puestos de trabajo. Las primeras contrataciones de ingenieros y responsables de obra ya se están realizando, y próximamente la compañía anunciará cómo se llevará a cabo la formación y selección del grueso del personal.

El proyecto completo contempla cuatro fases con sucesivas líneas de producción a desarrollar hasta 2028, cuando la planta funcionaría a pleno rendimiento. La capacidad total, al final de la cuarta fase, se estima en 94,24 GWh.

Según la última información facilitada por Envision, la factoría contará en su primera fase con cuatro edificios de una sola planta y 118.950 metros cuadrados cada uno. En estas naves se ubicarán las líneas de fabricación de baterías. Habrá además dos edificios centrales de servicios auxiliares.

La filial española de Envision AESC, la rama del grupo asiático dedicada a la fabricación de baterías, ya había venido anunciado en las últimas semanas que la obra de la planta de Navalmoral comenzaría en los próximos meses. De hecho, hace tiempo que lo tiene todo listo para iniciar la construcción. Está esperando, según ha informado la compañía, a cerrar los acuerdos comerciales con las marcas de automóviles a las que venderá las baterías, unas negociaciones que se llevan directamente desde las sedes centrales de la multinacional en China y Japón, ya que responden a la estrategia global del grupo.

Fuentes de Envision AESC reiteraron ayer que no harán públicos los acuerdos con las marcas hasta que no estén cerrados y firmados. Mercedes-Benz avanzó en noviembre, en un documento presentado ante sus accionistas, que la gigafactoría de Navalmoral será uno de los proveedores de sus vehículos eléctricos, algo que Envision por el momento no ha confirmado.

El hecho de no iniciar las obras hasta que estén firmados los acuerdos comerciales de suministro de baterías se debe, según indican desde Envision, a la necesidad de adaptar el proyecto a la producción y al volumen de la demanda.