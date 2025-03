Patrimonio afea al Ayuntamiento de Badajoz que colocase las bolas de cañón en la muralla sin pedir permiso

En un bien de interés cultural como es el sistema abaluartado del siglo XVII y sin haber pasado por la comisión de Patrimonio, ... el Ayuntamiento de Badajoz ha colocado 24 proyectiles en el baluarte de Santa María 110 años después de que desaparecieran de su ubicación.

El Consistorio informó a mediados de noviembre de esta instalación y explicó que se trataba de una cuestión histórica reivindicada por asociaciones, aunque no especificó cuáles. Estas balas se instalaron en el flanco izquierdo de este baluarte.

Esas bolas se pusieron en recuerdo de los soldados que cayeron en la noche del 6 de abril de 1812, cuando entre 800 y 1.500 británicos perdieron la vida mientras asaltaban la ciudad. En agosto de ese año pusieron algunos proyectiles de cañón recordando el año 1812, dado que la mayoría fueron enterrados en fosas comunes en la zona. Después, con la I Guerra Mundial y la escasez de materiales de 1914, se llevaron las bolas, que eran de hierro. Pero quedaron los huecos que se podían ver claramente desde el parque de la Legión hasta hace unas semanas.

Ahora el Ayuntamiento ha instalado de nuevo esas bolas de cañón y las ha sujetado a la muralla con resina, algo que ha realizado el equipo de mantenimiento y conservación de las fortificaciones. En los días siguientes, el Consistorio informó que tienen previsto completar esta actuación con la reposición de proyectiles en el Baluarte de Trinidad.

Después de haber colocado las balas y tras las primeras visitas al baluarte de Santa María, frente a la plaza de toros, el Ayuntamiento presentó en Patrimonio regional un documento similar a una carta de intenciones informando de la iniciativa. Pero una vez realizada la actuación.

Desde la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural reconocen que «ha recibido un informe del Ayuntamiento de Badajoz indicando que se realizó esa acción concreta que no altera el bien. Efectivamente, se trata de una reposición que en ningún caso ha conllevado obra alguna y, por tanto, el lienzo de la muralla no se ha visto afectado».

Pero también añaden que «desde esta Dirección General se ha advertido al Ayuntamiento de que el procedimiento administrativo correcto es solicitar la autorización previa a la Comisión de Patrimonio antes de cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural, aunque esta no afecte al bien».

Según ha podido saber HOY, la Junta le ha reclamado más información dado que esa carta que presentaron después de haber realizado las obras tampoco hubiera sido suficiente de haberla enviado antes de la instalación.

Según la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (2/99), el Ayuntamiento tendría que haber registrado un proyecto de intervención y una memoria histórica que indique los motivos que llevan a actuar sobre el monumento.

Segunda vez en un año

Esta es la segunda vez en el último año y medio que el Ayuntamiento realiza una actuación en la muralla sin contar con el visto bueno previo de la comisión regional de Patrimonio. En octubre de 2023 inscribieron las iniciales de quien fuera presidente de la Asociación Cívica pacense, José Manuel Bueno, en la muralla.

Entonces, el Ayuntamiento admitió que no contaba con esa autorización. Aseguró que no se siguió ese trámite porque esas letras se iban a colocar en la parte nueva de la muralla, en la parte reconstruida. Por eso entendían que no estaba afectada por la protección de bien de interés cultural que conlleva el sistema abaluartado del siglo XVII.

El Consistorio presentó en su día el proyecto de rehabilitación de esta parte de la muralla, en el que no aparecía este homenaje, pero no volvió a consultar a la Dirección General de Patrimonio cuando se decidió a realizar esa inscripción que ha quedado en el monumento.

A finales de 2024 han vuelto a tocar la muralla sin informar a los expertos. La comisión regional de Patrimonio se suele celebrar una vez al mes, pero en ninguna de sus últimas reuniones ha tratado la instalación de las balas de cañón.

HOY se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para preguntar por esta actuación, aunque no ha recibido respuesta.