El Ayuntamiento de Badajoz no consultó a Patrimonio para colocar la inscripción en la muralla «Es muy peligroso lanzar el mensaje de que todos pueden poner inscripciones» en el corredor verde, dice la portavoz municipal

Muralla donde han colocado una piedra con las iniciales del ex presidente de la Cívica.

Rocío Romero Badajoz Martes, 31 de octubre 2023, 17:39

El Ayuntamiento de Badajoz ha reconocido este martes que no consultó a la Dirección General de Patrimonio si se podía realizar la inscripción en ... recuerdo del que fuera presidente de la asociación Cívica, José Manuel Bueno. La portavoz del gobierno local, Gema Cortés, ha admitido que no se siguió ese trámite porque esas letras se iban a colocar en la parte nueva de la muralla, en la parte reconstruida. Por eso entendían que no estaba afectada por la protección de bien de interés cultural que conlleva el sistema abaluartado del siglo XVII.

El Consistorio presentó en su día el proyecto de rehabilitación, en el que no aparecía este homenaje, pero no volvió a consultar a la Dirección General de Patrimonio cuando se decidió a efectuarlo. La iniciativa de colocar esas letras partió de unos particulares, que lo trasladaron al Ayuntamiento y obtuvieron el visto bueno para ello. Según ha podido saber HOY, estos mismos abonaron el coste de tallar las letras y colocar la piedra. Todo esto, según Cortés, tuvo lugar antes de las elecciones de mayo y, por tanto, era la anterior corporación dirigida por el mismo alcalde que tiene hoy la ciudad, Ignacio Gragera, la que tomó la decisión. Ampliar Inscripción realizada en la muralla. HOY Gema Cortés ha afirmado que no tienen constancia de que se haya presentado ninguna denuncia, al igual que dijo ayer a HOY la Consejería de Cultura, aunque el escritor Francisco Pilo aseguró la pasada semana que la había presentado. En el caso de que esa denuncia, u otra, llegue a Patrimonio y este organismo tome una decisión sobre la inscripción, la cumplirán. «Acataremos lo que determine Patrimonio», ha insistido Cortés. La portavoz ha valorado la persona de José Manuel Bueno, a quien el pleno aprobó por unanimidad dedicar una calle sin que hasta el momento se le haya asignado. Ha recordado su dedicación a mejorar la ciudad y promover el cuidado patrimonial desde la sociedad civil. «Es una persona muy querida que ha dado todo por la ciudad». «No vemos donde está el conflicto. Pero aún así, si está mal hecho o no se debía haber hecho así, nosotros acataremos lo que tengamos que hacer», ha insistido. Preguntada sobre dónde deben dirigirse los pacenses que quieran realizar una inscripción en esta zona reconstruida de la muralla en favor de amigos o conocidos que hayan trabajado por la ciudad, Cortés ha dicho: «Tenemos que ser serios y no mandar un mensaje a los vecinos y decir que todo el que quiera poner su nombre a la muralla puede hacerlo. Es una persona muy reconocida por la ciudad y por el pleno . Y es un poco peligroso lanzar el mensaje de que todos pueden poner inscripciones. Aun así, el pleno de esta ciudad está abierto para todas las peticiones que quieran hacer los vecinos. Se valorarán. Pero como digo hay que tener cuidado con los mensajes que lanzamos».

