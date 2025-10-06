Sin noticias de Amazon dos años después

Han pasado dos años desde que el gigante del comercio electrónico, Amazon, informó a la Junta de Extremadura que dejaba en suspenso la apertura de su centro ... en la plataforma logística de Badajoz hasta que la situación económica mejorara. La sociedad americana nunca da plazos, y tampoco lo hizo entonces. Pero la Junta sí apuntó a un mínimo de dos años para replantearse la situación en función de las previsiones de negocio.

Ese plazo de 24 meses se cumple este mes de octubre sin que la multinacional haya cambiado de parecer. En respuesta a preguntas de HOY, ha comentado esta semana que no tienen novedades. El argumento para paralizar la apertura es que las condiciones macroeconómicas han cambiado desde que surgió la iniciativa, en pleno auge del comercio electrónico por la pandemia, y la actualidad.

Por su parte, la Junta de Extremadura ha asegurado que mantiene contacto constante con los representantes de la firma, y que no les transmiten cambios en su decisión.

Fue en octubre de 2023 cuando cayó un jarro de agua fría sobre las expectativas de la ciudad, que esperaban los 500 empleos que la multinacional prometía solo para arrancar. Podrían alcanzar 2.000 una vez consolidado y en picos de actividad.

Pero nada de esto se ha cumplido. El resultado es una nave de 59.125 metros cuadrados construida y lista para comenzar a funcionar, con trabajadores que se encargan de su mantenimiento para cuando llegue el momento, pero sin actividad.

Las instalaciones están preparadas y se ven cuidadas. En su día cubrieron el tejado de placas solares que solventan las necesidades energéticas del edificio, por lo que es frecuente verlo iluminado. En su interior, las paredes están cubiertas de estanterías robotizadas que permitirían subir y bajar los productos.

La empresa hasta 85 millones de euros, poco si se tiene en cuenta que tuvo 8.000 millones de ingresos brutos en España en 2024

Construir esta dotación en un solar de 195.000 metros cuadrados ha supuesto una inversión cercana a los 70 millones de euros desde 2020. Esa cifra procede de un cálculo realizado a partir de los impuestos que ha pagado en Extremadura, pero el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, lo incrementó hasta una horquilla de entre 80 y 85 millones de euros al incluir las dotaciones interiores. Son muchos millones para la mayoría de las empresas, pero supone poco para Amazon España, que tuvo 8.000 millones de euros de ingresos brutos totales el año pasado.

De hecho, la sociedad no ha aparcado su actividad. Dispone de cerca de 40 instalaciones logísticas repartidas por todo el país y ha continuado abriendo instalaciones en los últimos años. En 2024 puso en funcionamiento un nuevo centro logístico en Siero (Asturias), y dos estaciones logísticas, una en Granada y otra en A Coruña, que han creado más de mil empleos entre los tres. Este año de 2025 ha inaugurado otra estación logística en Málaga. En Aragón tiene tres centros de datos en funcionamiento desde 2023 y que tiene previsto ampliar con una inversión de 15.700 millones de euros hasta 2033.

El centro de Badajoz es el único terminado y sin fecha de inauguración tres años después de su finalización

El centro de Badajoz es el único centro terminado y pendiente de inauguración. Los motivos siguen siendo, aseguran desde la compañía, de previsión económica. Pero la firma continúa con su desarrollo en el resto de España, como ya se ha apuntado.

De hecho, la multinacional no para de contratar personas. Terminó el año pasado con 28.000 empleados en España, lo que les ha convertido en el décimo empleador del país. Este miércoles tenía publicadas 162 ofertas de empleo para sus centros españoles. Cataluña es el lugar donde más trabajadores busca (59), seguido de Madrid (56) y Aragón (39). Ninguna oferta corresponde para Extremadura, a pesar de que España es el segundo país continental de Europa con más trabajadores de la firma.

La Junta llegó a ofrecerse para mediar con otros operadores logísticos que pudieran estar interesados en abrir las instalaciones de Badajoz, pero la empresa lo rechazó hace meses. Esto da ciertas esperanzas de que decida cambiar de parecer en el futuro.

La compañía tiene una política de comunicación muy discreta, por lo que es muy difícil que adelante sus planes. Nunca han dado plazos concretos, ni siquiera después de colocar los logos de 'Amazon' en el edificio en agosto de 2022, cuando la instalación estaba ya terminada. Tampoco aportan detalles de sus intenciones porque saben que su nombre genera expectativas y estas, cuando no se cumplen, derivan en frustración.