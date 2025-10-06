HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Instalaciones de Amazon, listas para abrir pero sin fecha de inauguración. JV Arnelas
Badajoz

Sin noticias de Amazon dos años después

Se cumplen dos años del encuentro con la Junta de Extremadura en el que marcaron este plazo mínimo para replantearse la inauguración

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:24

Comenta

Han pasado dos años desde que el gigante del comercio electrónico, Amazon, informó a la Junta de Extremadura que dejaba en suspenso la apertura de su centro ... en la plataforma logística de Badajoz hasta que la situación económica mejorara. La sociedad americana nunca da plazos, y tampoco lo hizo entonces. Pero la Junta sí apuntó a un mínimo de dos años para replantearse la situación en función de las previsiones de negocio.

