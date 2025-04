Amazon rechaza el ofrecimiento de la Junta para buscarle un comprador al centro de la plataforma

La Junta de Extremadura se ha ofrecido al gigante del comercio electrónico Amazon para mediar con otros operadores logísticos y ofrecerles las instalaciones que tiene cerradas ... en la plataforma logística de Badajoz.

La compañía, según ha desvelado el consejero de Economía Guillermo Santamaría en una conferencia en la Real Sociedad Económica de Badajoz la semana pasada, lo rechazó. Fue al final de la intervención cuando uno de los asistentes se interesó por este centro, que tiene el cartel colocado desde agosto de 2022 y carece de fecha de inicio de operaciones.

«Desde la Consejería incluso le hemos preguntado al empresario si lo alquila o lo vende, incluso le hemos propuesto que nosotros le podemos buscar operadores logísticos para una venta. Pero nos han dicho que es un activo que quieren conservar», respondió Santamaría. De esta manera, la postura de la compañía se mantiene tal y como reconoció la propia firma hace un año, cuando confirmó a HOY que no tenía intención de deshacerse de las instalaciones de Badajoz. Ahora han ratificado que no tienen intención de vender ni alquilar, ni tampoco fecha de apertura prevista.

La decisión supone un hilo de esperanza, dado que no descartan usarla en el futuro. Porque sí se ha desprendido de otros centros. En marzo de 2024 se supo que ponían a la venta una instalación en Muela (Aragón) que habían construido casi a la par que la de Badajoz, y como ésta, estaba cerrada por el bajón del comercio electrónico.

A la vez que los edificios de Badajoz y Aragón, la plataforma de comercio construyó un tercer centro en Siero (Asturias). Es el único que ha llegado a abrir.

La compañía sigue sin marcar el día en que pueda comenzar a trabajar en la plataforma logística de Badajoz. El consejero de Economía confió en que el centro abra, aunque confesó que no sabe cuándo podría hacerlo.

«Yo creo que veremos abierta la nave de Amazon, aunque no sé cuándo. Es un activo empresarial en el que se han metido entre 80 y 85 millones de euros, pero que está cerrado, mantenido y vigilado. Es una decisión empresarial», añadió.

Fue en octubre de 2023 cuando Amazon echó el jarro de agua fría a las esperanzas que tenía la región depositadas en su centro para impulsar la plataforma logística de la carretera de Campomayor.

Previsiones

Ponían el proyecto en 'stand by' porque las condiciones macroeconómicas habían cambiado entre el momento en que gestó el proyecto, en plena pandemia y auge del comercio on line, y 2023, cuando ya no había restricciones por la covid-19 y los españoles se reencontraron con las tiendas físicas.

Entonces Amazon apuntó a octubre de este 2025 como el momento en que tomaría una decisión, pero ese plazo no ha llegado y de momento no proporcionan una fecha ni más indicaciones que puedan orientar sobre su futuro en la ciudad.

De momento, la compañía mantiene el centro construido en la plataforma logística con sus logos y carteles por todos lados, y con personal que se encarga de su mantenimiento. En principio, para comenzar iba a necesitar 500 trabajadores que irían creciendo hasta superar los 1.500 en campañas puntuales como rebajas o 'black friday'. En su portal de empleo no aparece ninguna oferta para el centro de Badajoz.