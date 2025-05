Ibarra justifica el cambio de opinión de Gallardo porque el liderazgo del PSOE estaba «disminuido»

Rocío Romero Badajoz Martes, 20 de mayo 2025, 14:06 Comenta Compartir

«El parlamento, en este caso regional, es el centro de la política extremeña. Quien no está en el centro está en la periferia. El secretario general del PSOE extremeño no puede seguir por más tiempo en la periferia de la política«. Así justifica el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra que el secretario general de su partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, haya decidido entrar ahora en la Asamblea de Extremadura, pese a no haber finalizado el proceso judicial en el que está inmerso, el caso David Sánchez y su contratación por la Diputación de Badajoz, que fue la condición que él mismo se había puesto para que nadiea pensara que se amparaba en el aforamiento.

Como se ha informado, pasado viernes, Gallardo anunció que daba el paso, lo que ha provocado ya la dimisión de la diputada autonómica María de la Cruz Rodríguez para dejar un escaño libre; además, obligará a otros cuatro socialistas a renunciar a tomar su acta.

El propio Gallardo defendió este lunes su «derecho a cambiar de opinión». Y Rodríguez Ibarra le ha mostrado este martes su apoyo a través de un artículo publicado en su blog. «No se castiga al mentiroso y, por el contrario, no se perdona al que rectifica y se disculpa», ha escrito.

«Lo rectificado tiene explicación -continúa el ex presidente de la Junta de Extremadura- y casi diría que resultaba obligado». En este sentido, Ibarra sostiene que en los dos años que han pasado desde que el PP tomara posesión de la Junta de Extremadura, «el PSOE de Extremadura ha visto como el liderazgo socialista quedaba disminuido por la intención de Miguel Ángel Gallardo de mantenerse fuera del parlamento regional hasta que la Justicia decidiera sobre el llamado caso 'David Sánchez'. En esos dos años, el PP ha visto reforzada su posición por la ausencia del liderazgo socialista en la Asamblea«.

Ibarra añade ser conscientes de que «hay ciudadanos que, estando de acuerdo con la decisión, piensan que no lo ha sido en el mejor momento». Y defiende: «El problema es que no había un momento mejor ni antes ni después. Antes, Gallardo no era el Secretario General del PSOE y, en consecuencia su presencia en la Asamblea no era imprescindible. Después, porque nadie sabe el tiempo que tardaría en ventilarse los recursos que está provocando el auto de la jueza instructora del caso David Sánchez«.

El expresidente recuerda que su partido ha elegido en dos ocasiones a Gallardo, dado que se ha sometido a dos procesos de primarias en menos de un año y defiende que el aforamiento que le concede el escaño «no es más que una salvaguarda para que nadie, desde una posición unipersonal, pueda verse sometido a intereses o presiones exteriores al proceso correspondiente». «Si la Audiencia Provincial lo estima oportuno, el caso pasará al Tribunal Superior de Justicia, que es un Tribunal encargado de aplicar la ley exactamente igual que lo hace cualquier otro Tribunal. Por eso, Gallardo no huye de la Justicia«, subraya el expresidente de la Junta. «Acude al sitio que se le requiere, es decir al centro de la vida política extremeña. Y lo hace ahora, cuando los procesos congresuales regional y provinciales (para elegir las direcciones del PSOE en Extremadura) han concluido».

Asimismo, Ibarra expresa en el mismo artículo sus discrepancias con la actuación de la jueza Beatriz Biedma, que instruye el caso David Sánchez «La instrucción no encuentra la fecha de la supuesta reunión (en la que se supone que acordaron amañar esta plaza) ni encuentra ninguna señal de la persona o persona que hicieran la petición (...). Es la imaginación de la instrucción que 'seguramente' le hubiera gustado poner nombre y apellido a la persona (que decidió crear y otorgarle el contrato a Sánchez), pero que no se atreve a hacerlo porque no encuentra ni una sola prueba de que esos hecho se produjeran como «seguramente» se imagina«.