Gallardo: «Nadie duda de que la jueza ha llevado a cabo una instrucción, al menos, muy irregular»

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:40

La instrucción ha sido «irregular», basada en «sospechas y sin indicios claros» y comprando «el relato de la ultraderecha» con el fin de hacer política. Es la valoración que ha realizado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, sobre la investigación que ha desarrollado la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, y que le ha sentado en el banquillo por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el contrato del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en 2017 y el de su colaborador, Luis Carrero, en 2022. Junto a Gallardo y Sánchez, otras nueve personas vinculadas con la Diputación de Badajoz, institución de la que ha sido presidente hasta hace unos meses, tendrán que responder ante la Audiencia en un juicio que se espera para inicios de 2026.

Gallardo acudió anoche al programa 'La noche en 24 horas' de 'TVE', que ha recogido Europa Press, horas después de que la Audiencia Provincial de Badajoz desestimara su recurso contra el auto de la jueza Biedma que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado. Esto implica que habrá juicio contra todos los investigados en la causa. El tribunal ha respaldado la investigación de Biedma y, en contra de lo que indicaron todos los acusados en sus recursos, advierte que existen de delito suficiente como para que un juicio oral determine si los han cometido y quiénes.

Gallardo señaló en un su entrevista que a lo largo del año y medio de la instrucción se han identificado «44 millones de correos electrónicos y no se ha encontrado absolutamente ningún indicio que sea lo suficientemente razonable«.

El secretario general del PSOE se sumó a la tesis que defiende parte del partido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza de la jueza Biedma ha hecho política con el caso que afecta a David Sánchez, también conocido como Azagra en el mundo judicial. «Indiscutiblemente», dijo. Y añadió: «Yo considero que si no lo es ('lawfare' o guerra judicial) se le parece mucho, esa es la realidad».

El líder del PSOE de Extremadura ha señalado que el proceso se inició con una denuncia de Manos Limpia a la que después se sumaron otras organizaciones como Hazte oír y Abogados Cristianos o partidos como Vox y PP. «Han hecho de esta causa el instrumento para que realmente no hablemos de lo importante, que es de los problemas que tiene Extremadura, que son muchos, y de la realidad que vive España«, aseguró.

Gallardo afirmó que esperaba que la Audiencia Provincial de Badajoz diera continuidad al proceso judicial y que enviara la investigación a juicio oral, dado que, según los datos que dijo manejar, en el «95% de los casos» los magistrados suelen dar continuidad al procedimiento de la instrucción.

Como ha insistido desde que comenzó el proceso, aseguró sentirse «muy tranquilo» porque este caso «se ha construido sobre una gran mentira», iniciada por «la ultraderecha» y bajo la base de «un enchufe» a David Sánchez cuando Pedro Sánchez no era presidente ni líder del PSOE a nivel nacional. Además, recordó que «no estaba en su proyecto político», dado que por esas fechas era más cercano a la corriente de Susana Díaz.

Con todo, el exalcalde de Villanueva de la Serena ha recordado que la denuncia por el supuesto enchufe no llegó por parte de los aspirantes rivales de David Sánchez, sino a través de «organizaciones de ultraderecha» que han denunciado «siete años después». En su día, ninguno de los diez aspirantes que se quedaron sin el puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios presentaron alegaciones a la adjudicación de la plaza.

«Tengo la tranquilidad de que va a ser un juicio justo y se va a declarar la inocencia de todas las personas. No hay elementos que indiquen que hayamos hecho algo irregular«, insistió.

Dicho esto, Gallardo reiteró lo que ha dicho en otras ocasiones: que «no conocía» al músico en el momento de la contratación. Así, ha lamentado que la Diputación de Badajoz haya perdido «a un gran profesional», dado que decidió marcharse en febrero cuando el procedimiento ya estaba en marcha. «El único delito que ha cometido es ser hermano del presidente del Gobierno«, zanjó.

En Extremadura, Gallardo no realizó ayer comparecencias, sino que envió una carta a la militancia socialista asegurando que no había participado en el proceso de contratación de David Sánchez.