Así responde la política nacional al procesamiento de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

Líderes y portavoces de la escena política nacional se han pronunciado sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de enviar a juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Críticas del PP

Tras confirmarse la noticia del procesamiento por el contrato en la Diputación de Badajoz, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que «no es normal» que esto ocurra, aunque desde el Gobierno quieran que se «acostumbren» a ese tipo de noticias. «Pretenden que nos acostumbremos a esto, pero es importante recordar que no es normal», ha escrito en X el líder del Partido Popular.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, califica de «un escándalo sin precedentes» que David Sánchez y Gallardo se sienten en el banquillo. «Lo único que Sánchez puede ofrecer ya a los españoles es corrupción. No es digno del país que preside», ha afirmado el número dos del PP, en otro mensaje en la red social X. Tellado ha deseado «suerte al ejército de guionistas de Moncloa» que, a su juicio, «andarán como locos buscando nuevos cebos con los que intentar camuflar tanta basura».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado el procesamiento de algo «inaudito» que «en cualquier democracia del entorno supondría la caída del Gobierno».

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el hermano del presidente del Gobierno tenga «todo el apoyo de los poderes del Estado» en su investigación.

Considera la presidenta madrileña que el hermano de Sánchez tiene «todo el apoyo de Hacienda, los poderes del Estado y todos los estamentos». «¡Qué suerte tienen algunos!», ha afirmado, antes de reprochar que cuente con «el apoyo mediático de 22 ministros y de medios públicos que se sufragan con el dinero del contribuyente».

Vox y la «cortina de humo» de Gaza

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno de estar «utilizando» a los gazatíes como «escudos humanos» para tapar que su hermano también tendrá que ir al banquillo por «corrupción».

Con similares palabras, la portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, ha acusado a Sánchez de «utilizar a las víctimas de Gaza como cortina de humo» para ocultar los casos judiciales que afectan a su entorno, entre los que ha citado el de su hermano.

El PSOE habla de bulos

En las filas socialistas, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado que es «curioso» que se haya abierto juicio oral contra David Sánchez, coincidiendo con el momento en el que hay «alguien del PP en apuros», en velada referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Una vez más es curioso cuando se produce», ha dicho a su llegada a los pasillos del Congreso. «Cuando hay alguien del PP en apuros sale alguien a encausar en base a bulos a alguien del PSOE», ha deslizado, antes de mostrar, el respeto de los socialistas por la Justicia.

Ayer, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó el «máximo respeto a las decisiones judiciales» antes de señalar que el Ejecutivo tiene «toda la confianza y la esperanza en que la verdad se abrirá camino y pondrá las cosas en su sitio», recoge el diario El País.

Apoyos a Sánchez desde Sumar

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha tachado de «ridículo» que la Audiencia de Badajoz haya acordado enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez.

Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha aludido al procesamiento del hermano del presidente l que es una «auténtica vergüenza» las «campañas de acoso mediático y judicial a la que está sometido Sánchez, concluyendo con un mensaje de solidaridad al jefe del Ejecutivo y a su entorno ante estas campañas de acoso que «no son decentes».