La Junta pide a Gallardo que deje su acta de diputado autonómico «por respeto a Extremadura»

PP, Vox y ahora también la Junta. El Gobierno de María Guardiola pide al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que deje su acta de diputado autonómico «por respeto a Extremadura». El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha sido el encargado de transmitir el sentir del Ejecutivo tras hacerse público que el líder de la oposición será juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

«Es una situación que oscurece la imagen de nuestra comunidad y que nos avergüenza y nos abochorna al igual que a muchos militantes y votantes del PSOE, que no merecen tener a su líder en el banquillo», ha declarado Abel Bautista.

El consejero de Presidencia ha criticado la actuación de Gallardo durante el proceso judicial llevado a cabo hasta el momento. «Ha acusado a la jueza instructora de querer promocionarse a su costa y a nosotros, al PP, de haber fabricado este caso». Sin embargo, ha continuado Bautista, «finalmente el tiempo ha demostrado que el acusado es él y, llegados a este punto, no cabe otra que dejar el acta de diputado por respeto a las instituciones, al proceso judicial y a toda Extremadura».

«Es incompatible estar sentado en la Asamblea y en el banquillo de los acusados», ha defendido el consejero y, por eso, ha insistido en que Gallardo debe dejar el acta de diputado, porque será juzgado por la Audiencia «tras conseguir el escaño saltando por encima de cinco diputados, intentando el aforamiento, esto es utilizando las instituciones en beneficio propio para obtener una condición judicial más ventajosa».

Negociación

Bautista cree que el hecho de que el líder de los socialistas siga al frente de la oposición «no cabe en ninguna cabeza, por muy acérrimo que se sea del PSOE, porque ningún socialista merece esto». Especialmente, ha explicado, «porque su posición en este momento le resta credibilidad, no puede negociar en condiciones óptimas, con la firmeza que le dan los escaños y los votos del PSOE».

Pero ha dejado también claro que «la Junta no va a vetar a nadie en ninguna negociación», incluida la de los presupuestos, «por respeto a los votantes socialistas».

Respecto al resto de los acusados, «nos escandaliza como al resto delos extremeños el caso del hermano del presidente del Gobierno, que simule vivir en La Moncloa, no sepa donde está la oficina de en la que tenía que trabajar y haya cobrado dinero público por eso». «Nos avergüenza y nos preocupa», ha repetido. Sobre todo, «porque yo estoy convencido de que no ha actuado de manera individual, sin haber concertado determinados intereses o actuaciones con el secretario del PSOE y con el propio presidente del Gobierno. No nos vamos a engañar».

Por último, el consejero de Presidencia ha manifestado que «esa forma de actuar, en la que se utilizan las instituciones y el dinero público» ha motivado en buena medida la llegada del PP a la Junta, «y nosotros vamos a demostrar que otra forma de hacer política es posible en Extremadura».