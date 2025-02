Una fuga de agua inunda un quirófano y otras salas del Materno Infantil de Badajoz

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 6 de enero 2023, 18:57 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

Una fuga de agua registrada este viernes en el Materno Infantil de Badajoz ha inundado un quirófano del área de Ginecología y otras dependencias de este centro hospitalario. La avería se ha producido en la tarde de este 6 de enero, día de Reyes, y ha provocado que el agua se filtrase por numerosas zonas del techo de uno de los quirófanos de este espacio. También se han visto afectadas otras salas de este mismo área.

Según explican desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), el problema se deriva de la rotura de una tubería que discurre por una zona quirúrgica de Ginecología. Según indican las mismas fuentes, este espacio no estaba siendo usado en el momento en el que se ha originado la avería, por lo que «no se ha visto afectada la actividad normal del hospital», puntualizan.

Esta estancia ha quedado inundada y la lluvia interna que ha producido esta fuga ha mojado aparatos y materiales que había en su interior, tal y como se puede observar en las imágenes que acompañan esta información. Sin embargo, desde el SES aseguran que el equipamiento no se ha visto afectado.

Ya se están llevando a cabo las tareas de secado de la zona inundada y se ha comenzado a reparar la rotura.

Otros incidentes

No es el primer problema de este tipo que se localiza en el área de Ginecología de este hospital. Hace tan solo unos meses, a finales de octubre de 2022, usuarios y trabajadores se llevaron otro susto después de que se viniera abajo parte del tubo de refrigeración y del techo de una sala de espera. Este conducto, que tenía cierto peso, se soltó y rompió la escayola del revestimiento del techo. El incidente ocurrió en la entrada de urgencias de Ginecología cuando no había nadie en esta zona, por lo que no se registraron heridos. Pero no fue el único problema que ha registrado el Materno el pasado año, cuando también se localizó una gotera en la sala de epidural.

Ya ocurrió un problema similar en 2017, cuando cayó parte del revestimiento del techo de un pasillo de la cuarta planta por la rotura de una tubería en la planta superior. Ocurrió donde estaban ingresadas las embarazadas con alguna patología y el pasillo quedó inundado durante la madrugada. Se trató de una avería fortuita que se reparó con celeridad sin apenas consecuencia para los pacientes, según indicaron desde la Consejería.

Más inversión

Días después del último incidente en 2022, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, reconocía la necesidad de «seguir invirtiendo» en el Hospital Materno-Infantil de Badajoz. Vergeles aludió entonces a la antigüedad del edificio, lo que obliga a la Consejería de Sanidad a realizar un trabajo permanente de mantenimiento preventivo. «Tiene unos años y como todas las cosas requiere de otras adaptaciones que son más importantes», afirmó el consejero. »Tenemos que ir reformando un hospital que es muy viejo, que tiene que seguir funcionando y que tenemos que ir acometiendo las reformas de forma progresiva».

El objetivo es reformar la parte de paritorio y de todas las plantas del hospital, «ahí es donde trabajaremos y donde lo haremos», dijo entonces Vergeles.