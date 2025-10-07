HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernández Vara, abrazado a sus tres nietos en un mensaje de agradecimiento difundido por la familia. HOY
Muerte de Fernández Vara

La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido

A través de las redes sociales del expresidente, difunden un mensaje ilustrado con una fotografía del expresidente con sus nietos

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 13:57

La familia de Guillermo Fernández Vara ha querido dar las gracias el día después de su entierro por todas las muestras cariño recibidas desde que se conoció su fallecimiento en la madrugada del domingo.

En un mensaje difundido a través del perfil del expresidente en sus redes sociales, han escrito: «En nombre de toda su familia y sus seres más queridos, GRACIAS de corazón por las imborrables muestras de cariño recibidas estos días«.

Y añaden: «Guillermo se fue lleno de felicidad. Ahora seguirá viviendo dentro de cada uno de nosotros«.

Acompañan estas líneas con una sonriente foto familiar del expresidente, en la que aparece abrazado a sus tres nietos.

Desde que el político oliventino falleciera el día 5 cuando estaba a punto de cumplir los 67 años, Extremadura ha expresado de forma masiva su agradecimiento al político socialista, que fue presidente durante tres legislaturas y, antes, consejero de Sanidad. Las muestras de cariño y respeto a su figura también han llegado desde todo el país. Los Reyes Felipe VI y Letizia fueron de los primeros en hacer llegar sus condolencias.

Las redes sociales se han llenado de condolencias e incluso de fotografías de muchos extremeños que han querido recordar imágenes con él como un último adiós.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cinco ministros, representantes de la empresa, del sindicalismo y de sectores muy distintos quisieron mostrarle este lunes su respeto y agradecimiento. Hasta Olivenza, su ciudad natal, se acercaron cientos de extremeños a darle una última despedida en la iglesia de la Magdalena. Los aplausos, largos y emocionados, se repitieron a su llegada y salida del templo, así como en el camino hacia el cementerio municipal.

Su pérdida ha generado tristeza en la región, pero también ha concitado unidad en el reconocimiento a una persona que ejerció como el presidente de todos los extremeños.

