¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Muerte de Fernández Vara

Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento

Ciudadanos particulares, asociaciones y colectivos ponen ejemplos de su cercanía y reconocen las medidas que les mejoró el día a día

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:33

La sociedad extremeña homenajeó este domingo al expresidente Guillermo Fernández Vara con multitud de recuerdos, fotos y mensajes de afecto.

Muchos colectivos, como el Colegio de Médicos de Badajoz (profesión que ejerció antes de dedicarse a la política), han enviado coronas de flores al tanatorio. Otros expresaron su agradecimiento a través de redes sociales. «Serás eterno para nuestras Princesas Rett y sus familias. DEP Presidente», le dedicaron desde la Asociación Mi Princesa Rett, que lucha por mejorar la vida de niños con enfermedades del trastorno del neurodesarrollo.

«Desde Cocemfe Badajoz queremos reconocer sus múltiples decisiones claves durante sus mandatos, que han marcado la senda de la mejora de la calidad de vida a las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables». La asociación resume en seis resoluciones de Vara que han sido claves para los discapacitados. Entre ellas, la puesta en marcha de la oficina técnica de accesibilidad de Extremadura, que se dedica a realizar proyectos y asesoramiento para adaptar viviendas y edificios, o el primer plan de empleo en Discapacidad de Extremadura dotado con 54 millones de euros en 2023.

Hay ciudadanos que han narrado sus experiencias directas. Como hizo el que fuera concejal del PP en Mérida Miguel Valdés. Cuenta que en un proceso de selección para trabajar como responsable de relaciones institucionales de una editorial, al llegar a la tercera entrevista y sabiendo que había sido político, le pidieron cartas de recomendación. Todas las que podía conseguir eran del PP, y quería alguien del PSOE. A pesar de que no había tratado nunca con Vara, le envió un correo contándole su situación. Vara le envió ese mismo día su recomendación.

Un ex concejal de Mérida le pidió una carta de recomendación sin conocerle y Vara se la envió el mismo día

Los empresarios también quisieron rendirle su homenaje. «Que la Virgen de la Soledad te tenga en su gloria, Guillermo, y mil gracias por todo», expresó la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) en un comunicado. Ensalzaron «el compromiso y el talante de Fernández Vara, una gran persona que siempre actuó con altura de miras, sentido común y honradez».

CCOO también tuvo su recuerdo y CSIF destacó «la profunda huella en lo personal y en lo político». La federación que agrupa a los municipios extremeños, la FEMPEX, recordó que «siempre fue cercano y sencillo con nuestros pueblos y sus gentes».

El que fuera presidente de la Fundación Triángulo José María Núñez aseguró en sus redes sociales que «la gente no conoce ni la mitad de lo que hizo, ni con esta causa (derechos de las personas con diversidad sexual) ni de otras». Este añadió: «Me cuesta siquiera escribir, de tanta tristeza por tu partida, y eso que sabíamos que llegaría. Hace justo un año fuimos juntos a despedir a Rafa Barragán (el activista que impulsó la cooperación al desarrollo en Extremadura) donde hoy te despedimos a ti. Qué dolor tan grande tu pérdida, Guillermo, qué dolor».

José María Núñez, expresidente de Triángulo: «La gente no conoce ni la mitad de lo hizo, ni por la causa LGTBI ni por otras»

Desde la Fundación Triángulo le reconocieron su papel. «Quienes hemos vivido a tu lado el crecimiento de nuestro activismo sabemos bien que estuviste ahí cuando no era fácil, cuando pocos estaban». Y citan todas las leyes que apoyó, como la regional de parejas antes del logro del matrimonio igualitario, la creación y consolidación del servicio plural de atención a personas LGBT, los derechos de las personas Trans y La ley LGBTI de Extremadura.

Padrino de Medicina

Los alumnos de Medicina, Facultad en la que ha impartido clases tras dejar de ser presidente autonómico, le han elegido como padrino de promoción. Mario Fuentes, representante de los alumnos, explica que el curso pasado recibieron sus clases en la asignatura de Medicina Legal y Forense y que lo eligieron como padrino de promoción antes de conocer que su estado de salud era frágil. Decidieron seguir adelante con el reconocimiento y le comunicaron su decisión a través de una carta el viernes. El Colegio de Médicos de Badajoz, profesión que ejerció antes de la política, le envió una corona de flores.

Vara fue también un reconocido futbolero. La Federación Extremeña de Fútbol le envió flores y recordó que fue miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Extremeña de Fútbol, de la que llegó a recibir la insignia de oro y brillantes.

