Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas Llevaba 47 años acudiendo con su puesto a San Mateo y era muy conocido entre los clientes de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:56 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

Reconocía de lejos a sus clientes de Badajoz y les sonreía. Luego, mientras iba metiendo en la bolsa las piezas de loza que habían comprado, les trataba como familia. Unos parientes con los que se reencontraba una vez año y sin falta. Este 2025 en Elvas muchos extremeños han ido a renovar su vajilla a la apodada feria de la loza, como es tradición, y se han extrañado al no encontrarle entre los platos de 'A loçia de Manel', su puesto.

Ha fallecido 15 días antes de San Mateo uno de los vendedores más queridos, Manel Píriz, que también ostentaba el título del más veterano, llevaba 47 años acudiendo a esta feria sin falta. El año pasado aún estaba animando a los compradores a ver las piezas.

'A loiça de Manel' es originaria de Redondo, en el Alentejo. Se trata de un negocio que Manel compartía con su familia y que le llevaba a ferias por toda Portugal. La de Elvas era especial, según él mismo reconocía, porque se reencontraba con el público español que eran buenos compradores.

Hace dos años, en el arranque de la feria, llovió mucho, pero a pesar del mal tiempo hubo muchos visitantes extremeños y Píriz les daba las gracias por el apoyo. Recordaba que hace unos 15 años hubo un bajón de visitantes en San Mateo, dejó de acudir el público del otro lado de la frontera y que resultó muy difícil. Aseguraba que los puestos estuvieron a punto de desaparecer, pero los españoles volvieron. La época de la pandemia también fue un reto, pero lograron seguir adelante.

Manel Píriz explicaba que «los españoles le daban mucha animación» y que agradecían el cariño que mostraba este vendedor cuando los reconocía año tras año. También tenía mucho cariño a la prensa y atendía entrevistas con cariño y paciencia, ya que había mucho trabajo.

Se le echa de menos

Una de las clientas que ha echado de menos su presencia ha sido este viernes Dolores Vargas, de Badajoz. «He preguntado y me ha dicho, creo que su yerno, que ha fallecido y la verdad es que me he emocionado. Llevo comprándole loza desde que mis hijos eran chicos y ahora están casados, ya ves y he venido a cogerles vajilla a ellos», decía emocionada esta pacense. «Buena persona y con un género muy bueno y siempre una sonrisa».

Manel no está pero su puesto sí que se encuentra este 2025 en San Mateo junto con otros cuatro a lo largo del pasillo central en el Parque de la Piedad de Elvas. Su familia explica que, a pesar de que el fallecimiento es reciente, han decidido acudir a esta feria como homenaje a este vendedor que amaba este evento.