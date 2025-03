Una espiral de robos y consumo de drogas y un asesinato para continuarla

A Belén Cortés le gustaba su trabajo. A pesar de las dificultades, quería seguir trabajando con menores, ayudarlos. Hace una semana entró a su turno ... sabiendo que en la casa el ambiente sería difícil, dos de los menores acababan de regresar de seis días de fuga. Belén sabía que en esos días habían cometido robos y se habían drogado, pero fue a trabajar porque era sus responsabilidad. Poco después perdió su vida.

La muerte de Belén Cortes a los 35 años no solo ha marcado a Badajoz, una ciudad con apenas crímenes. Ha resonado a nivel nacional. La familia de la víctima ha pedido que su crimen no se olvide, que sirva de llamada de atención a la sociedad, que la indignación actual se convierta en algo concreto, en mayor seguridad para los educadores sociales en sus trabajos. Piden que no se produzca ninguna muerte más.

Por el momento la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a llevar a cabo mejoras. El jueves se reunió con la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert. El Gobierno prepara un decreto para mejor el sistema de acogida y las condiciones de los trabajadores.

Pero las mejoras llegarán tarde para Belén Cortés. Ella cuidaba sola de cuatro menores aunque los educadores sociales habían pedido contar con un guarda de seguridad cuando la situación fuese conflictiva. Lo era. El crimen lo protagonizaron menores que ya habían registrado muchas incidencias previas y que estaban en una espiral de robos y consumo de drogas.

El turno de esta cuidadora comenzó a las ocho de la tarde del domingo 9 de marzo. Cerró la puerta de la casa y comenzó con la rutina. Intercambió mensajes con su pareja y con el padre de uno de los menores, el de 14 años, que estaba preocupado por el estado de su hijo. En un momento dado se dio cuenta de que parte de los chicos a su cuidado trataban de marcharse de la casa, probablemente forzando la ventana del piso inferior, lo que ya había ocurrido en otra ocasión.

La ventana no se abrió y comenzó la agresión. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que querían quitarle las llaves a Belén, por lo que subieron a la habitación de la parte superior que los educadores usaban como despacho.

Recibió numerosos golpes con mucha violencia. Trató de levantarse, pero la volvieron a agredir y cayó de nuevo al suelo. Finalmente la asfixiaron. Se encontró un cinturón en torno a su cuello.

Luego le robaron. Le quitaron las llaves de la casa y su coche y su móvil además de otros objetos. Tres de los cuatro menores se subieron a su Renault Megane y huyeron (dos varones de 14 y 15 años y una chica de 17). El cuarto fue a otro piso tutelado y avisó de lo que pasaba. Cuando la policía llegó a la casa solo pudo constatar que Belén había sido asesinada.

A las 22.30 horas los tres menores tuvieron un accidente con el coche de su cuidadora en Torremayor, a 10 kilómetros de Mérida. La Guardia Civil encontró el coche, del que había un aviso como robado, pero los menores no estaban allí. Se cree que lograron llegar a dedo a la capital autonómica.

La Policía Nacional de Mérida arrestó a la menor de 17 años unas horas después y poco después a los dos varones.

Fugarse sin consecuencias

Los tres menores detenidos en relación a la muerte de Belén Cortés se habían fugado con anterioridad de la casa.

Hubo una fuga de tres menores, incluido el de 15 años y la de 17. Fueron localizados y devueltos al piso sin consecuencias a pesar de haberse marchado.

En esa primera fuga uno de los menores, el de 15 años, fue localizado por la policía en Sevilla y durante su desaparición. según ha podido saber HOY, cometió robos y consumió drogas, por lo que volvió muy alterado a la casa.

Tras la vuelta de los menores tras esa primera fuga, a finales de febrero, se produjo un robo en la vivienda y también destrozos en el mobiliario. En concreto apareció apuñalado el sofá del salón principal, un mueble que acabana de comprar para la casa, ya que la mudanza a esta nueva sede en la Urbanización Guadiana era reciente. Los educadores del piso informaron de este incidente viollento, pero tampoco se tomaron nuevas medidas contra los menores ni se incrementó la seguridad.

El día 1 de marzo hubo una segunda fuga. De nuevo se marchó el de 15 años, en este caso con el de 14, que llevaba menos tiempo en la casa. Huyeron de su grupo cuando estaban dando un paseo por el puente de la Universidad. La policía sospecha, y así lo denunciaron los educadores, que su primera parada fue la casa tutelada. Creen que lograron entrar forzando una ventana y se llevaron distintos objetos de la vivienda.

Comenzó entonces una espiral de seis días de robos y consumo de alcohol y drogas, entre ellas cocaína y heroína. Las sustancias están confirmadas porque a uno de los menores, el de 14 años, se le hizo una análisis al volver de la fuga por petición de su padre, que estaba preocupado por su estado de salud.

Ese mismo menor, de solo 14 años, cometió presuntamente dos robos con navaja inmediatamente después de fugarse, fueron los días 1 y 2 de marzo en Badajoz, cerca de la casa tutelada, en la Urbanización Guadiana, y en Las Moreras. En el segundo robo con violencia la víctima resultó herida porque se cayó al suelo.

El siguiente destino de los menores fue Mérida donde han sido identificados esos días y donde se investiga si están relacionados con otros robos.

Desde el miércoles 5 de marzo se cree que se trasladaron a Villafranca de los Barros a refugiarse en una casa donde hay parientes del de 15 años y donde tuvieron acceso a drogas con facilidad. Para pagarlas cometieron otro robo en un bar de la localidad, pero la Guardia Civil fue capaz de detenerlos. Los llevaron a Badajoz, abrieron diligencias y avisaron a Fiscalía, pero de nuevo no hubo cambio y se les devolvió a la casa tutelada. Al día siguiente asesinaron a Belén.