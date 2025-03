La familia de la educadora social asesinada: «Debemos convertir la tragedia en prevención»

Que la muerte de Belén Cortés con solo 35 años no quede en el olvido, sino que sea un toque de atención para la ... sociedad. Es el deseo de la familia de la educadora social asesinada en un piso tutelado esta semana en Badajoz. En un emotivo comunicado a través de su abogado, la familia de la víctima pide convertir la tragedia en prevención.

«Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la sensibilidad, el respeto y la cobertura brindada al caso de María Belén Cortés Flor. La difusión rigurosa y el apoyo recibido han sido fundamentales para que su historia no quede en el olvido y sirva como una llamada de atención para toda la sociedad», arranca el comunicado que ha enviado a los medios y las autoridades el abogado Raúl Montaño en nombre de la familia.

«Sin embargo, hoy no solo hablamos en su nombre, sino en el de todas aquellas personas que, como ella, han sido víctimas de circunstancias que no deberían repetirse. No podemos permitir que el dolor de su familia y allegados sea en vano. Debemos transformar la indignación en acción, el luto en conciencia, y la tragedia en prevención», añaden.

Belén Cortés murió el domingo poco después de entrar a trabajar como cuidadora en un hogar tutelado de la Urbanización Guadiana de Badajoz. Debía supervisar a cuatro menores en la noche del domingo al lunes, pero varios querían fugarse. La fuga desencadenó un enfrentamiento y la educadora social fue golpeada asfixiada. Horas después se detuvo a tres de los menores, dos varones de 14 y 15 años y una chica de 17, y están imputados por homicidio, robo con violencia porque se llevaron el coche y otras pertenencias de la víctima y por un delito contra la seguridad vial.

En el comunicado la familia también pide que no haya juicios paralelos en torno al crimen. «Pedimos responsabilidad. Que no haya juicios paralelos ni especulaciones que entorpezcan la labor de la Justicia. Dejemos que los profesionales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y las instituciones competentes hagan su trabajo con la serenidad y el rigor que este caso merece. Solo a través de la verdad y el debido proceso lograremos justicia».

La familia de Belén, «con un dolor inconmensurable, seguirá adelante en su lucha para que su pérdida no sea una más en las estadísticas. Porque el mayor homenaje que podemos rendirle es trabajar juntos para que ninguna otra familia tenga que atravesar esta pesadilla.Esta labor, y desde este momento, solo corresponde a los Tribunales de Justicia y al trabajo de los operadores jurídicos», añaden.

Por último, en su escrito, agradecen la labor de la Cruz Roja que asistió a los familiares la noche del crimen, así como el trabajo de la Policía Nacional o del Instituto de Medicina Legal. También tienen palabras de cariño para «los compañeros de Belén, por su apoyo, compromiso y humanidad en este proceso».

«Hoy nos despedimos de Belén, pero su nombre seguirá vivo como un símbolo de lo que no debe volver a ocurrir. Que su memoria sea la semilla de un cambio real», concluye el comunicado.