HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un técnico explica a una mujer el uso de un detector de incendios en una imagen de archivo. HOY
Muere una mujer de 29 años en su casa por un incendio

Bomberos de Badajoz: «Un detector de humo te puede salvar la vida»

Tras la muerte de una mujer de 29 años en su piso de la avenida de Santa Marina, los bomberos recomiendan instalar detectores de humo

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:05

Los Bomberos de Badajoz recomiendan a los pacenses que tengan detectores de humo dentro de las viviendas. «Es barato y de fácil instalación, se ... ponen con un tornillo en el techo te pueden salvar la vida», explica Jerónimo Hernández, suboficial de operaciones del servicio de bomberos de Badajoz, tras la muerte de una joven de 29 años en el incendio de su vivienda de la avenida de Santa Marina este jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  6. 6 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  7. 7

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  8. 8 La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz
  9. 9

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  10. 10

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bomberos de Badajoz: «Un detector de humo te puede salvar la vida»

Bomberos de Badajoz: «Un detector de humo te puede salvar la vida»