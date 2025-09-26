Bomberos de Badajoz: «Un detector de humo te puede salvar la vida»

Los Bomberos de Badajoz recomiendan a los pacenses que tengan detectores de humo dentro de las viviendas. «Es barato y de fácil instalación, se ... ponen con un tornillo en el techo te pueden salvar la vida», explica Jerónimo Hernández, suboficial de operaciones del servicio de bomberos de Badajoz, tras la muerte de una joven de 29 años en el incendio de su vivienda de la avenida de Santa Marina este jueves.

Estos dispositivos suelen costar entre 15 y 20 euros, y se pueden adquirir en ferreterías y grandes almacenes. Las alarmas sonoras que generan al notar que existe humo en las inmediaciones despiertan a los inquilinos de la casa en el caso de que estén dormidos o si están en la ducha en el momento en el que se desaten las llamas.

Hernández señala que, si uno está dentro de un piso y comienza un fuego en una vivienda inferior a la suya, el ciudadano no debe salir de la casa siempre que sea posible. El humo tiende a subir, por lo que inunda el hueco de la escalera e impide ver a quienes traten de bajar. Por ello, recomienda dirigirse a la habitación más separada del origen de las llamas, que tenga ventana, cerrar la puerta y tapar la parte inferior con una toalla mojada. Se debe pedir auxilio por la ventana.

Los incendios suelen tener origen en braseros o calderas con mala combustión, por lo que en invierno suelen realizar campañas alertando de los riegos que conllevan estos aparatos. En los últimos años también han surgido incendios a raíz de dispositivos electrónicos en carga o patinetes eléctricos. En este último caso, indica que a veces los propietarios no son conscientes del deterioro de las baterías por golpes durante la circulación y que pueden estallar. En caso de tener este medio de transporte, recomienda mantener los patinetes en una terraza o los exteriores del piso.

58 víctimas en una década en Extremadura

Los bomberos señalan que Badajoz no es una ciudad donde suelan producirse este tipo de muertes porque ha crecido la concienciación a la hora de tomar medidas de seguridad y revisar los sistemas eléctricos, al igual que la precaución a la hora de usar braseros en invierno. Aunque Extremadura es la región con más fallecidos por incendios dentro de viviendas.

El anterior fallecimiento al de María Antonia Sánchez fue hace tres meses en Olivenza. Entonces fue una niña de tres años la que perdió la vida por el fuego, mientras su padre quedó malherido al tratar de sacarla de la casa a media tarde. La niña había nacido en Extremadura, donde vivía con sus hermanos, sus padres y su abuela, que se habían trasladado a la región por la guerra de Ucrania. Ese mismo fin de semana, una mujer de 58 años falleció en otro incendio producido de madrugada en su casa de Mérida cuando estaba sola.

En febrero fueron una mujer y su sobrino nieto (un niño de 10 años) los que murieron por otro incendio en Castilblanco y el pasado diciembre fue otro hombre el que perdió la vida en Talavera por las llamas.

María Antonia Sánchez es la víctima número 58 en la región en los últimos diez años por incendios dentro de residencias.