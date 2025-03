La venta de detectores de humo en Badajoz crece un 75% tras el incendio de Valencia

Su edificio tampoco cuenta con salida de emergencias o puertas anti incendios. «Me aterra que algún día ocurra algo o se produzca fuego en las plantas superiores y no tengamos como escapar», comenta. Este es el motivo por el que Daavinia se ha planteado instalar las alarmas. Una idea que de no ser por lo ocurrido en Valencia no habría tenido. «No quiero parecer alarmista, pero a veces vemos cosas y creemos que no van con nosotros y es algo que nos puede ocurrir a cualquiera».