Extremadura es la región con más muertos por incendios en viviendas

La pobreza energética, una de las principales causas de los fuegos domésticos

La pobreza energética es una de las principales causas de los incendios en viviendas, según ha indicado en varias ocasiones la Asociación Española de Protección contra Incendios. Braseros de picón, estufas o chimeneas son algunas de las instalaciones que suelen generar fuegos en los hogares extremeños, además de lo que se conoce como 'muerte dulce' por una mala combustión. La inhalación de monóxido de carbono provoca que la persona se vaya durmiendo lentamente y no sea capaz de reaccionar ni de moverse. No llega suficiente oxígeno al cerebro, el ritmo cardiaco disminuye y se para el corazón. Es una causa de muerte que se suele dar en todo el país, pero que es habitual en Extremadura, la comunidad autónoma que, precisamente, también lidera actualmente el ranking de la pobreza energética. En la comunidad extremeña un 26,5% de los hogares no se calienta en invierno ni se enfría en verano de forma adecuada, según indican los investigadores de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas en su informe anual de Indicadores de Pobreza Energética en España.