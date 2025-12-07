Badajoz actualizará su mapa de ruidos y actuará contra la contaminación

Badajoz medirá de nuevo los ruidos en distintas zonas de la ciudad y elaborará un mapa con los resultados. Es parte del contrato que ... acaba de sacar a concurso el Ayuntamiento para actualizar los últimos datos registrados entre 2019 y 2020.

Hasta el día 12 de este mes y por 90.000 euros, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas para prestar un servicio de consultoría y asistencia técnica para cumplir con la legislación europea sobre gestión del ruido ambiental. Tendrá que realizar un mapa estratégico del ruido y la elaboración de su plan de acción contra el Ruido correspondiente a la cuarta fase de aplicación de la directiva europea. La ciudad, en realidad, va tarde para enviar los informes a la UE, dado que los plazos expiraron en diciembre de 2022 para los mapas de ruido y en diciembre de 2024 para los planes de acción.

Estos estudios tendrán también en cuenta la ordenanza de ruidos, que el Ayuntamiento renovó en primavera de 2024. Esta determina, por ejemplo, que la hostelería debe trabajar con puertas y ventanas cerradas, que prohíbe las fiestas en domicilios a partir de las once de la noche y que abre la puerta a que la Policía Local multe por la generación de esas molestias. Como no llevan sonómetros, los agentes no pueden imponer sanciones por producirlo.

El Ayuntamiento encargó a finales de 2019 el estudio de ruido, que en 2023 determinó que la A-5 y la conocida como 'autopista' son los grandes focos del ruido y apuntaba al tráfico como la fuente más importante de ruido. Durante años, el Consistorio impidió que abrieran nuevos negocios en el Casco Antiguo por este motivo, pero en 2022 suavizó la zona de saturación de ruidos y permitió la ampliación de negocios en las calles más históricas. El nuevo mapa determinará si pueden reducir más limitaciones en el centro.

Un año y medio después de tener la ordenanza en vigor, el Ayuntamiento de Badajoz da un paso más para actualizar los datos e incorpora en las mediciones las zonas urbanizadas en los últimos años, como pueden ser Cuartón Cortijo y la avenida de Elvas.

Cuatro etapas: Del diseño al plan de acción a desarrollar en cinco años

El servicio a contratar se desarrollará en cuatro etapas. La primera consistirá en diseñar el muestreo y la obtención de información, la segunda tratará del desarrollo de la campaña con las mediciones de ruido, tanto de corta como de larga duración, y para determinar las fuentes de ruido, tanto el tráfico rodado como el ferroviario.

El tercer paso usará esos datos para elaborar el mapa de ruido, analizarlo y compararlo con el último realizado en 2019, así como actualizar la 'zonificación acústica de la ciudad'. En este punto, la empresa podrá acceder a los datos recabados por el Ayuntamiento que dispone de una red de 17 equipos sonométricos de intemperie desde 2011. Dispondrá de un plazo máximo de dos meses y 20 días para recabar las mediciones e integrarlas al sistema de evaluación.

Mientras que la cuarta y última fase se centrará en elaborar y proponer el plan de acción contra el ruido. Este plan establecerá medidas correctoras a largo plazo, lo que incluirá propuestas de actuaciones para los próximos cinco años.

La empresa debe realizar todas estas tareas en un máximo de 22 meses, un tiempo en el que tendrá que elaborar los mapas de ruido y de conflicto que representen los niveles de ruido y las zonas afectadas por los objetivos de calidad acústica.

Las mediciones de ruido se realizarán en un plazo máximo de dos meses y la empresa deberá disponer de los equipos técnicos específicos para este trabajo, lo que incluye sonómetros, calibradores acústicos y equipos de monitorización de ruido ambiental.