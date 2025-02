La Policía Local no podrá multar por generar ruido, sino por las molestias que conlleve

La nueva ordenanza contra la contaminación acústica permitirá a la Policía Local multar a los pacenses que generen ruido en sus casas. Sobre todo, a partir de las 23 horas, cuando las fiestas con música y baile en los domicilios quedarán prohibidas.

Así lo ... recoge el texto de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica que recibirá la aprobación definitiva mañana en el pleno municipal. El texto sustituye a otro de 1997 y recibió su primer visto bueno en octubre. Ahora, el Ayuntamiento autorizará la norma de definitiva tras algunos cambios.

En estos meses, asociaciones contra el ruido y vecinos particulares han presentado una decena de alegaciones. De estas, seis han sido desestimadas. En su mayoría, explica el concejal Carlos Urueña, pedían convertir zonas saturadas de ruidos a barriadas de la ciudad que no están consideradas como tal. El edil explica que la ordenanza no establece qué zonas lo están y cuáles no.

Sin embargo, sí han admitido cuatro alegaciones y todas van en el mismo sentido. Se han modificado siete artículos que hacían referencia a la subjetividad de los agentes de la Policía Local respecto de la valoración de las molestias que el ruido genera.

Urueña: «Pueden sancionar por desobediencia, altercados... pero no directamente por ruido»

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explica que un policía no puede multar por ruido porque no lleva sonómetros, sino que puede sancionar si el ciudadano que genera el ruido no cesa en su actitud. Porque lo que se multa, explica Urueña, son las molestias que se generan a los vecinos y la desobediencia a los agentes cuando estos piden a los ciudadanos que dejen de molestar.

«Pueden sancionar por desobediencia, altercados... pero no directamente por ruido porque el ruido es algo medible y por tanto hay que medirlo», indica el edil.

Los agentes no disponen de sonómetros.

La nueva ordenanza recoge sanciones de 300 euros para infracciones más leves y de hasta 300.000 euros en los casos más graves. El Ayuntamiento pretende poner fin a los problemas que el ruido provoca entre vecinos de una misma comunidad o entre estos y los locales de ocio que se ubican en su calle.

En el caso de las fiestas en pisos, solo se pueden organizar entre las 12 y las 23 horas. A partir de ese momento, uno se arriesga a tener la visita de los agentes. La ordenanza hace la excepciones para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Esos días se podrá generar ruido en los domicilios, pero nunca entre las 4.00 y las 12.00 horas. También pone horario a las obras menores o tareas cotidianas que generan ruido.

La ordenanza va acompañada de un cuadro de compatibilidades de uso en los locales para evitar molestias.