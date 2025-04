Una avería inunda varios quirófanos de Cirugía Mayor ambulatoria del Hospital Perpetuo Socorro

Rubén Bonilla Badajoz Jueves, 4 de abril 2024, 11:32 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Una nueva inundación en un centro hospitalario de la capital pacense. La avería se ha producido este jueves y ha afectado al Hospital Perpetuo Socorro, concretamente a la zona quirúrgica de Cirugía Mayor ambulatoria.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado a HOY este nuevo incidente y que «ya está controlada la avería y reparada». Lo que no aclara la consejería es qué tipo de problema ha provocado el escape de agua.

Aunque el SES sostiene que el incidente ya está solventado, fuentes de las consejería estiman que hasta el próximo lunes, 8 de abril, no estará «normalizada la actividad quirúrgica» en la zona de Cirujía Mayor Ambulatoria.

Para causar el mayor trastorno posible a los pacientes, fuentes del SES especifican que «mientras tanto se va a intentar avanzar este viernes parte de la actividad quirúrgica afectada en otros quirófanos del citado hospital», remarcan.

«Las intervenciones programadas para hoy (jueves) y mañana (viernes) se realizarán en otro quirófano para no parar», ha enfatizado la consejera de Sanidad, Sara García Espada a pregunta de los medios. «Estamos con una actividad quirúrgica exponencialmente alta en los últimos meses de Gobierno y nosotros no queremos parar», ha explicado García Espada.

«Esto ha sido algo puntual y no ha sido una gran gotera y se ha resuelto en la mañana de hoy (jueves)», ha añadido.

Al ser cuestionada si se trata de un problema recurrente en los centros hospitalarios pacenses, la consejera de Sanidad defendía que «antes de llegar nosotros hubo muchas inundaciones. Nosotros tenemos un plan de obra y reforma que va a afectar a la mayoría de las instalaciones. Lo que nos encontramos es una salud de infraestructuras muy pésimas en Extremadura, eso es lo que hemos heredado y nosotros venimos a arreglar en la medida de lo posible, paso a paso y con las inversiones que se están realizando», ha finalizado.

Otras inundaciones

La última inundación que sufrió un hospital en Badajoz se produjo en julio del pasado año cuando la tercera planta del hospital Universitario de Badajoz se llenó de agua por un problema en el sistema de climatización.

No es el único incidente de este tipo que registró el Universitario de Badajoz en 2023. Cabe recordar que a finales de junio, el día 26, se produjo otra rotura en una tubería de agua caliente que inundó también el suelo de las instalaciones de la quinta planta del hospital Universitario.

Dos meses antes, el 10 de abril, en el Universitario de Badajoz se rompió otra tubería que provocó una fuga de agua que afectó a varias zonas de la segunda planta de este complejo hospitalario.

A principios de marzo se producía un desprendimiento de parte del techo en dicho complejo hospitalario. Se caía parte del techo de la zona en la que se atiende a los pacientes con enfermedades coronarias.

Además, en enero este mismo espacio sufrió una avería que provocó una fuga de agua que inundó parte de la cuarta planta. El problema se debió a la rotura de la junta de un fancoil (dispositivo de climatización) de una habitación.

Incidentes también en el Materno Infantil

El día de Reyes de este mismo año hubo un problema parecido en el Materno Infantil. Una fuga de agua inundó un quirófano del área de Ginecología y otras dependencias de este centro hospitalario. La avería provocó filtraciones por numerosas zonas del techo de uno de los quirófanos.

No es el primer problema de este tipo que se localiza en el área de Ginecología de este hospital. A finales de octubre de 2022, usuarios y trabajadores se llevaron otro susto después de que se viniera abajo parte del tubo de refrigeración y del techo de una sala de espera. Este conducto, que tenía cierto peso, se soltó y rompió la escayola del revestimiento del techo. El incidente ocurrió en la entrada de urgencias de Ginecología cuando no había nadie en esta zona, por lo que no se registraron heridos. Pero no fue el único problema que ha registrado el Materno el pasado año, cuando también se localizó una gotera en la sala de epidural.

Ya ocurrió un problema similar en 2017, cuando cayó parte del revestimiento del techo de un pasillo de la cuarta planta por la rotura de una tubería en la planta superior. Ocurrió donde estaban ingresadas las embarazadas con alguna patología y el pasillo quedó inundado durante la madrugada. Se trató de una avería fortuita que se reparó con celeridad sin apenas consecuencia para los pacientes, según indicaron desde la Consejería.

El consejero de Sanidad en ese momento, José María Vergeles, reconoció que se están produciendo «más averías de las que debíamos tener porque llevamos varios veranos sin reducir la actividad y no podemos hacer ese mantenimiento preventivo», debido, sobre todo, a la pandemia.

