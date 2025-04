El abogado del hermano de Pedro Sánchez: «Mi cliente está tranquilísimo, deseando explicar»

David Sánchez Pérez-Castejón está tranquilo. Será mañana jueves cuando la jueza tome declaración al hermano de Pedro Sánchez como investigado por su contratación ... como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Pero su abogado, Emilio Cortés Bechiarelli, ya ha avanzado este miércoles que afronta esa importante cita con tranquilidad.

«Mi cliente está muy tranquilo, tranquilísimo. deseando poder explicar aquello que tenga explicación, porque evidentemente hay cuestiones que no le atañen a él en absoluto», ha dicho el abogado extremeño instantes antes de entrar en el Palacio de Justicia de Badajoz.

En opinión de Emilio Cortés, lo fundamental de las diligencias de este miércoles es el testimonio que van a prestar los funcionarios de la Agencia Tributaria, «que lógicamente van a interpretar una partitura que está muy clara: esperemos que todo salga satisfactoriamente para los intereses de mi cliente», ha dicho.

El letrado de David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, ya ha adelantado en los escritos presentados ante el juzgado de instrucción que el informe de la Agencia Tributaria descarta por completo la existencia de delitos económicos, razón por la que se ha mostrado confiado. «Entiendo que los técnicos se han expresado con una claridad tan palmaria que pueden convertir esta diligencia en intrascendente».

En cuanto a lo que puedan testificar los directores de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, Cortés también tiene claro que lo que no irá en contra de David Sánchez. «Ellos no han dicho nada hasta el momento. En el famoso informe de la UCO hay algunos correos electrónicos donde ellos se expresan y evidentemente también pediremos la ratificación verbal del contenido de esos mensajes que ponen de manifiesto que la creación, la resurrección de la plaza del cargo de alta dirección del señor Sánchez, era perfectamente reglada y que no había ningún tipo de fraude en su convocatoria».

Junto a Emilio Cortés, este miércoles se han personado en los juzgados de Badajoz los letrados de las acusaciones populares y de las defensas que participan en este procedimiento. Las acusaciones populares han entrado juntas, mientras que los abogados de las defensas lo han hecho por separado.

A lo largo de esta mañana testificarán los directores de los dos conservatorios que coordina el hermano de Pedro Sánchez y también la responsable de la Agencia Tributaria en Badajoz y dos funcionarios que elaboraron el informe en el que se analizó la actividad tributaria de David Sánchez.