La Audiencia anula la resolución que llamó a declarar como investigada a Victoria Domínguez

La Audiencia Provincial de Cáceres da la razón a María Victoria Domínguez y declara la nulidad de la providencia de 3 de marzo en virtud de la cual el Juzgado nº 1 de Plasencia la llamaba a declarar en calidad de investigada en un caso de presunta prevaricación administrativa por construcciones ilegales en la sierra placentina de Santa Bárbara.

La exconcejal de Urbanismo de Plasencia interpuso un recurso de reforma ante el mismo juzgado, al entender que no era competente para llamarla en calidad de investigada por su condición de aforada.

Aunque anulaba la citación, la juez no aclaró en su auto la cuestión de si el juzgado era competente, por lo que María Victoria decidió recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial, reclamando la anulación de dicho auto por la falta de competencia objetiva y funcional del órgano judicial para tener como investigada a una persona aforada. Ahora el tribunal estima sus pretensiones, ya que dicha resolución no dejaba sin efecto formalmente su condición de investigada, sino que simplemente se acordaba la suspensión de la citación.

Interesada en el procedimiento

En su petición inicial frente a la providencia de 3 de marzo María Victoria Domínguez solicitaba también que se la tuviera por "no parte en el procedimiento" del caso Santa Bárbara. Pero el auto apelado rechazó dicha petición, que no se vuelve a plantear en el recurso de apelación. De esta forma, la Audiencia Provincial entiende que el hecho de que la apelante no sea tenida por investigada en esta causa no implica que deje de poder ser considerada "interesada", en la medida en que se está realizando una instrucción respecto de otras personas que, tal vez, podría dirigirse en su día también frente a ella ante el órgano competente, es decir, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Como tal interesada, sigue diciendo el tribunal, no debe impedirse a su defensa una cierta intervención en el procedimiento, especialmente en la práctica de las diligencias de investigación que se acuerden, si entiende que esta intervención puede redundar en un más eficaz derecho de defensa. Por ello, y habiendo sido estimada su petición de nulidad, debe dejarse a su criterio la decisión de permanecer o no personada a tal fin en estas diligencias.

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura ha defendido en todo momento su "honradez" durante el periodo en el que actuó como concejala de Urbanismo en Plasencia.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente también recurrió la providencia del Juzgado placentino. La fiscal pedía a la juez que dejara sin efecto esas citaciones al haber llamado a declarar como investigada a una persona aforada.

Los dos investigados en el caso, los exconcejales placentinos Mónica García y Francisco Barbancho, negaron el 11 de abril ante la juez que tuvieran competencias para incoar o resolver expedientes durante el tiempo que estuvieron a cargo del área de urbanismo, y por lo tanto tampoco para ordenar la ejecución de derribos de viviendas ilegales