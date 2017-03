Los exediles placentinos de urbanismo están citados por la juez el 11 y 12 de mayo

Los tres exconcejales placentinos que estuvieron a cargo del área de urbanismo entre 2006 y 2011, María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho, han sido citados a declarar los próximos 11 y 12 de mayo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia. La juez les llama en calidad de investigados por el posible delito de prevaricación urbanística que se podría haber cometido al no llegar a ejecutarse la demolición de varias casas ilegales de la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes firmes de derribo. En estas mismas diligencias ya ha declarado, también como investigada, la exalcaldesa Elia María Blanco.

El caso de María Victoria Domínguez es especial porque al ser diputada autonómica cuenta con la condición de aforada, por lo que tiene derecho a no declarar ante tribunales ordinarios, sino tan solo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ella insistió ayer a través de su gabinete de prensa en que únicamente puede prestar declaración ante el TSJEx porque no tiene la posibilidad de renunciar a su condición de aforada, de modo que ni siquiera consideraría válida la citación de la juez placentina. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por HOY desmienten esa interpretación y aseguran que los aforados pueden acudir a las citaciones de los juzgados ordinarios voluntariamente si lo consideran oportuno, aunque les asiste el derecho a no hacerlo.

El TSJEx confirmó este jueves que por el momento no ha recibido ningún escrito por parte del Juzgado número 1 de Plasencia relativo este caso ni a María Victoria Domínguez. Legalmente existe también la opción de que un juez pueda ofrecer a un aforado que declare de forma voluntaria, con abogado y sin interrogatorio, de modo que explique aquello que considere conveniente para su defensa en relación al caso investigado, y de este modo poder agotar todas las posibilidades de la instrucción antes de, si así lo decide, enviar el sumario al TSJ.

Tras hacerse pública la existencia de estas diligencias, la diputada regional de Ciudadanos negó el miércoles que ella estuviera siendo investigada en este procedimiento. «No estoy investigada en este momento por ninguna juez en Plasencia ni por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es quien tiene que investigar», afirmó entonces, haciendo referencia expresa a su condición de aforada.

Este diario ha tenido acceso a la providencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia en la que el magistrado-juez cita a María Victoria Domínguez el próximo 11 de mayo a las 9.30 horas «a fin de recibir declaración en calidad de investigada». La providencia lleva fecha del pasado 3 de marzo de 2017 y forma parte de las diligencias previas del procedimiento abreviado 427/2016 abierto por ese mismo juzgado, que es el que se ocupa de los derribos de Santa Bárbara. En otro escrito de las diligencias se constata que Domínguez se encuentra ya como parte en la instrucción con abogado y procurador.

Se han emitido providencias similares para citar a Mónica García y Francisco Barbancho, en su caso el día 12 de mayo. Como se ha publicado, el inicio de este procedimiento se encuentra en una denuncia anónima a la Fiscalía de Medio Ambiente, que tras realizar una primera investigación presentó una querella por un posible delito de prevaricación urbanística en el juzgado placentino, el cual a raíz de ahí abrió las diligencias previas.

Lo que se está tratando de averiguar en la fase de instrucción es por qué esas 28 viviendas sobre las que pesaban órdenes de derribo, algunas emitidas por el juzgado y otras como consecuencia de expedientes municipales, nunca fueron demolidas. Para que exista delito de prevaricación es necesario demostrar que las personas que tenían que ordenar la ejecución de los derribos tuvieron la voluntad consciente de no hacerlo, algo que han negado ya públicamente los cuatro políticos investigados. La única de ellos que sigue en activo es María Victoria Domínguez, la cual era concejala por Upex en aquellos momentos.

El juzgado se encuentra recabando información del Ayuntamiento de Plasencia sobre los expedientes, y la juez ha tomado declaración en calidad de testigos al secretario municipal y a un abogado del servicio de urbanismo.