Domíguez: "No estoy investigada en este momento por ninguna jueza en Plasencia"

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha defendido su "honradez" durante el periodo en el que actuó como concejala de Urbanismo en Plasencia (Cáceres), al tiempo que ha subrayado que no ha sido citada para declarar ni que esté siendo investigada por un presunto caso de prevaricación administrativa durante aquella etapa.

"No estoy investigada en este momento por ninguna jueza en Plasencia ni por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que es quien tiene que investigar" asuntos referidos a un diputado del parlamento regional, ha señalado Domínguez a los periodistas que le han preguntado por una información publicada este miércoles acerca de la gestión urbanística en Plasencia durante los años 2006 y 2011.

Una investigación abierta por un juzgado de Plasencia a partir de una denuncia anónima a la Fiscalía, que pretende aclarar los motivos por los que no se derribaron 28 casas ilegales en la Sierra de Santa Bárbara.

Al respecto, ha señalado que lo que hay de cierto en la información es que ella fue concejala de Urbanismo durante el periodo investigado, si bien ha destacado que se trata de expedientes de hace diez años, aunque ha destacado que "siempre" ha cumplido "con honradez con las competencias que como concejala de urbanismo" tenía.

"He sido simplemente un concejal delegado", por lo que no ha tenido conocimiento "de nada" sobre este asunto hasta el momento en el que se han publicado las informaciones periodísticas.

Respuesta a Monago

Con respecto a las palabras del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, en las que reclama su dimisión en coherencia con la postura defendida por Ciudadanos en el caso del presidente de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, ha señalado que no le va a contestar porque solo va a hacerlo "con el derecho en la mano", que es lo que ampara "a todos".

Así, y como licenciado en derecho que es Monago, le ha recordado que hay un principio "muy importante", y es que "no se puede tratar igual a los desiguales", ni tratar "casos desiguales de manera igual".

En todo caso, ha añadido que espera que Monago no esté dando a entender que se trate de "un caso político", porque le parecería "muy grave" y le "legitimaría para pensar algunas cosas" que, ha dicho Domínguez, no quiere "pensar en este momento". "Yo no voy a ser moneda de cambio de nadie, ni de cambio de cromos, esto es lo que es", ha aseverado.

Domínguez, que ha señalado que no tiene problema en seguir informando sobre la cuestión ante los medios de comunicación si tiene alguna novedad al respecto, ha indicado que comprende que haya "especulaciones" sobre su actuación, aunque ha indicado que no entrará en esa dinámica "por seriedad política".

Un mensaje dirigido al presidente de los 'populares' extremeños, a quien ha reprochado que haya salido "en tromba" con el fin de "sacar rédito político inmediatamente a una información periodística". "Los periodistas hacen su labor y los jueces la suya, y nosotros (los políticos), si estamos en medio, tenemos que hacer la nuestra", ha añadido.

Domínguez, que ha sido juez y fiscal durante su trayectoria profesional, ha insistido con respecto a las críticas Monago acerca de que esté aprovechando su condición de aforada como diputada regional, en que no ha sido llamada a declarar y que por tanto, no está haciendo uso de ninguna condición especial en calidad de parlamentaria.