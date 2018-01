Los hosteleros pueden entrar en prisión si se confirma la sentencia del Caso del Ruido en Cáceres Gerente de Barroco, de Maquiavello y de Sugar: También se les inhabilita para que puedan seguir ejerciendo su profesión SERGIO LORENZO Cáceres Martes, 16 enero 2018, 12:35

Durante el juicio que se ha celebrado en Cáceres por los ruidos en La Madrila, los hosteleros aseguraron que ellos no sabían que estaban molestando a los vecinos. La sentencia concluye que eso no es cierto. Recoge multitud de ejemplos que avalan que ellos sabían que estaban ocasionando problemas a vecinos, bien porque ellos mismos se personaban en el local, bien porque acudía la Policía Local, pese a lo cual seguían incumpliendo la ley ante la actitud del Ayuntamiento, que no les sancionaba. Era habitual, según la sentencia, que bajaran la música cuando llegaban los agentes y la volvieran a subir cuando se marchaban.

Las condenas Los hermanos Juan Luis y Francisco Santos Bulnes, del ‘Machiavello. A cada uno, 2 años y seis meses de prisión; multa de 4.200 euros, y un año y nueve meses de inhabilitación. Eduardo Rodríguez, ‘Discoteca Down’. Dos años y 6 meses de cárcel; multa de 4.200 euros, y 1 año y 9 meses de inhabilitación. Juan Antonio Rosa, de ‘Sugar’. 2 años y 6 meses de cárcel; multa de 4.200 euros, y 1 año y 9 meses de inhabilitación en su profesión. Agustín Nieto, ‘La Belle’. Dos años y 4 meses de prisión; multa de 3.000 euros, y 1 año y 6 meses de inhabilitación. César Andrada, ‘Submarino’. Dos años y 4 meses de prisión; multa de 3.000 euros, y 1 año y 6 meses de inhabilitación. Santiago Campón, ‘La Cuerda’. Dos años y 4 meses de cárcel; multa de 3.000 euros, y 1 año y 6 meses de inhabilitación. David Vivas, ‘Barroco’. Dos años y 4 meses de prisión; multa de 3.000 euros, y 1 año y 6 meses de inhabilitación. Sergio Tercero, ‘Latinos’. Dos años y 4 meses de prisión; multa de 3.000 euros, y 1 año y 6 meses de inhabilitación. Rubén García, ‘Tacones’. 2 años y 3 meses de cárcel; multa de 2.400 euros, y 1 año inhabilitado. Abel Giraldo, ‘Tacones’. Dos años y 9 meses de prisión; multa de 2.400 euros, y 1 año de inhabilitación.

En el caso del Machiavello indica que no se realizaron obras de insonorización y que Juan Luis Santos fue condenado por desobediencia al incumplir la orden de precinto de los equipos de sonido. Además de no hacer obras para evitar que el ruido molestara, la sentencia señala que incumplían el horario de cierre. De esta forma en el 2009, ‘Tacones’ fue denunciado 18 veces por cerrar más tarde de lo debido; en el caso del ‘Barroco’ en ese mismo 2009 fue denunciado 52 veces por no cumplir los horarios de cierre, indicando el tribunal que había veces que estaba abierto a las cinco y media de la madrugada y emitiendo música. También señala que incumplía el ‘Latinos’ y otros locales.

Se condena a penas de prisión, que oscilan desde los dos años y tres meses de cárcel a dos años y nueve meses, a los once responsables de nueve locales: ‘Machiavello’, ‘Discoteca Down’, ‘Sugar’, ‘La Belle’, ‘Submarino’, ‘La Cuerda’, ‘Barroco’, ‘Latinos’ y ‘Tacones’.

También se les impone multas que van desde los 2.400 a los 4.200 euros; y la prohibición de ejercer la hostelería durante un tiempo, que va desde el año de inhabilitación al año y nueve meses. No podrán trabajar en ese tiempo ni en cafeterías, ni pubes, bares, discotecas y otros locales que cuenten con equipos de reproducción sonora.

Los trece condenados tienen que pagar las costas.