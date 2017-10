«El noventa por ciento de los expedientes no llegaban a Heras»

César García, que fue jefe de la Policía Local durante 27 años –de 1982 a 2009– compareció ayer en una nueva jornada del juicio del ruido en La Madrila. Lo hizo en calidad de testigo y durante su intervención dejó clara una idea. La exalcaldesa Carmen Heras, subrayó, no hizo menos que sus predecesores en el cargo por acabar con este problema. En todo caso, insistió, «hizo más».

«Carmen Heras hizo todo lo posible para erradicar el ruido en La Madrila», defendió César García en el Palacio de Justicia. «Tenía una preocupación importante por este tema», añadió. De esta manera, recordó que fue durante el mandato de la exalcaldesa socialista cuando se adoptaron medidas diversas como el corte al tráfico de la zona de la Plaza de Albatros (Madrila Baja) durante los fines de semana. Muchos conductores, detalló García, estacionaban en la vía pública con la música a todo volumen. Por otro lado, agregó que durante el gobierno de Heras (que estuvo sentada en el sillón de alcaldía de 2007 a 2011) también se elaboró una ordenanza contra el ruido con el fin de que se insonorizaran los locales.

Por otro lado, en relación a los expedientes sancionadores, César García apuntó que el 90 por ciento no llegó a la mesa de la exalcaldesa y, por tanto, no pudo firmarlos porque se dilataban mucho en el tiempo y expiraban. Hay que recordar que este asunto ha sido objeto de enfrentamiento en los tribunales entre la propia Heras y el jefe de Sanciones del Ayuntamiento, Javier Alonso. Mientras Heras echó la culpa del retraso en la tramitación de los expedientes a los locales a Alonso, el técnico culpó durante su declaración a la exalcaldesa de demorar los expedientes al no firmarlos.

En este sentido, César García quiso apostillar que todas las denuncias que los agentes ponían a los bares pasaban directamente al técnico y que era éste el encargado de iniciar el trámite. «Lo que pasaba es que se le acumulaban todas las denuncias porque eran muchas», dijo. Además, recordó que fue durante el mandato de Carmen Heras cuando se decidió reforzar la jefatura de sanciones con un auxiliar para agilizar el trabajo de Javier Alonso.

César García vivió de cerca la problemática de La Madrila durante las casi tres décadas que permaneció en el cargo. El fenómeno del ruido, explicó, no surgió en 2007, fecha en la que empezó a gobernar Carmen Heras. «En La Madrila siempre ha habido ruido y sigue habiéndolo», apuntó. «Con Saponi y el resto de alcaldes también había problemas. En numerosas ocasiones habló conmigo para ver qué podíamos hacer para buscar una solución», dijo en referencia a la exalcaldesa.

Hay que recordar que el juicio por el ruido en La Madrila, que arrancó el pasado 20 de septiembre, ha sentado en el banquillo de los acusados a Carmen Heras, al concejal Carlos Jurado y a un total de 12 hosteleros de nueve locales diferentes por los ruidos ocasionados a los residentes en esta zona de Cáceres.

Como acusación particular se ha personado la Asociación Cacereños Contra el Ruido, que pide que los vecinos afectados sean indemnizados con 297.000 euros. Tanto este colectivo como la Fiscalía solicitan que los políticos sean condenados, cada uno, a un año y nueve meses de prisión, además de imponérseles 10 años de inhabilitación especial para ocupar un cargo público.