Juicio por el ruido: «Tuve que quitar los cuadros porque se caían de las paredes» Juicio por el ruido, ayer. / LORENZO CORDERO En los próximos días, unos 30 vecinos declararán como testigos EUROPA PRESS Miércoles, 4 octubre 2017, 14:12

Eljuicio por el ruido en La Madrila en Cáceres ha celebrado este miércoles una nueva sesión en la que han comenzando las declaraciones de los afectados. Los vecinos han mantenido que la situación era insoportable y que, en algunos casos, «temblaban las paredes» y «vibraban los cristales» debido a la música de los locales. Esto influyó en su calidad de vida y provocó problemas personales y familiares debido a la situación de nerviosismo que se vivía todas las semanas, de jueves a domingo.

«Tuve que quitar los cuadros porque se caían de las paredes», ha declarado un residente de la avenida de Hernán Cortés cerca de los locales denunciados por la Asociación Cacereños Contra el Ruido, creada en 2008 e impulsora de la querella criminal.

E.A. ha respondido, a preguntas del Ministerio Fiscal, que interponía denuncias «casi todos los fines de semana» y que, incluso, se personaba en algunos de los locales para pedir que se bajara la música o en las dependencias de la Policía Local a altas horas de la madrugada.

«Nunca me contestaron por las denuncias y siempre me decían que se estaban tramitando», ha dicho este vecino que asegura que decidió integrarse en la asociación e iniciar el proceso penal «por desesperación». La situación llegó a crear un «"conflicto de familia» cuando decidieron marcharse todos los fines de seman a dormir al pueblo de su suegro y, sus hijas, que por entonces tenían 18 y 23 años, no querían irse en todas las ocasiones.

En respuesta a si las medidas que se adoptaron por parte del Gobierno municipal, como cerrar al tráfico la calle Santa Teresa de Jesús, mejoraron la situación, ha respondido que no porque el ruido procedía de los locales y no tanto de la gente que se acumulaba a la entrada de estos.

En los próximos días, una treintena de vecinos pasarán por el juzgado a declarar como testigos en este juicio que arrancó el pasado 20 de septiembre. Están acusados por un presunto delito medioambiental, la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, más once hosteleros propietarios o arrendatarios de nueve establecimientos de la zona, principalmente ubicados en la plaza de Albatros.

A tres de los hosteleros se les imputan, además, presuntos delitos de lesiones al entender que la imposibilidad de descansar por parte de los vecinos que vivían próximos a los locales les ha causado problemas continuados de salud, como depresiones o alteraciones del sueño. Heras y Jurado están acusados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contaminación acústica por las molestias causadas a los vecinos de la zona.

Los hechos han llegado a juicio tras una instrucción de cinco años y después de la querella interpuesta por la Asociación Cacereños contra el Ruido. En las siguientes sesiones también testificarán agentes del Seprona, dirigentes vecinales, responsables de la Policía Local y el técnico que se nombró para tramitar los expedientes. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia el 31 de octubre.