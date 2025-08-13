Importante aviso de Sanidad sobre las neveras en la playa: «Ojo» La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte sobre el riesgo de intoxicaciones si los alimentos no se conservan correctamente en la playa

Hay quien no imagina estar en la playa sin algo de picoteo o una buena bebida fresquita... y es que el verano invita a disfrutar de largas horas al sol y parece casi inevitable tener a mano algo con lo que refrescarse. Sin embargo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alerta sobre un riesgo que muchos pasan por alto: la conservación de los alimentos al aire libre. El calor puede acelerar la proliferación de bacterias en la comida, aumentando la probabilidad de sufrir intoxicaciones alimentarias. Y las neveras no siempre son suficientes para evitarlo

Según la Aesan, no basta con llevar los alimentos en una nevera improvisada o con hielo que se derrite rápidamente. Para mantenerlos seguros, es recomendable utilizar acumuladores de frío, que conservan la temperatura más tiempo y evitan que los alimentos se estropeen. Además, es fundamental consumir los productos lo antes posible y no dejarlos expuestos al sol. Una tortilla, un pescado o incluso un bocadillo pueden convertirse en un riesgo si permanecen demasiado tiempo calientes.

Cómo conservar bien los alimentos en la playa

- Revisar que la nevera portátil esté bien cerrada

- Separar alimentos crudos de los cocinados

- Evitar abrir la nevera constantemente

Estas sencillas medidas pueden ayudar a mantener la comida en condiciones óptimas. Asimismo, mantener una higiene adecuada al manipular los alimentos (lavarse las manos o limpiar utensilios y superficies) reduce significativamente los riesgos.

La AESAN recuerda que estas precauciones no solo protegen la salud, sino que permiten disfrutar del verano sin sustos. Planificar las comidas, organizar la nevera portátil y vigilar las temperaturas son el primer paso para un día de playa seguro. Así que antes de preparar la próxima excursión a la playa, asegúrate de que tu nevera esté lista para soportar el calor y mantener los alimentos frescos durante todo el día.