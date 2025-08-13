Así disfrutan los niños de las actividades de verano en Badajoz

«Las actividades del programa Vive el Verano les vienen muy bien a los niños, ya que les permiten salir de casa y disfrutar al ... aire libre», afirman los organizadores. Del 11 al 29 de agosto, de lunes a viernes, en el parque José Pérez Jiménez, junto a la plaza la Molineta, se llena de actividades para niños y familias. El horario es de 10.00 a 12.30, y entre las 11.00 y las 12.00 se ofrece un espectáculo cerca de la zona de talleres.

«En total hay 10 puestos con diferentes. Comenzamos a las 10.00 por el pintacaras y tatuajes, que son un poco los más socorridos al encontrarse al principio del parque. Seguimos con borlas, con pinzas de animales que abren la boca. Hacemos también piedras de cupá para decorarlas igual que con minicuadros. Ellos experimentan ahí su creatividad y hacen lo que les apetece igual que con caretas, malabares y flores de papel. Luego el parque termina a las 12.30 de la mañana y entre medias contamos con el espectáculo de 11.00 a 12.00 cerca de nuestros talleres» así lo contaba la coordinadora a HOY

«Estos talleres les viene muy bien a los niños porque se entretienen y no solo permiten a los niños desarrollar su creatividad y divertirse, sino que también es una oportunidad para hacer amigos durante el verano» comentaba la monitora María. Para los padres, representan un espacio seguro y entretenido donde sus hijos pueden pasar la mañana, disfrutando de un buen ambiente.

Milo es un niño que acude todos los días porque según él «esto es una pasada». Él es uno de los cientos de niños que disfruta de las actividades propuestas por el Ayuntamiento de Badajoz con el programa 'Vive el verano'.

Ampliar Usuaria en el taller de pintacaras. HOY