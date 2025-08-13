HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Manualidad realizada por un usuario HOY

Así disfrutan los niños de las actividades de verano en Badajoz

Cientos de niños acudiran para disfrutar los talleres y espectáculos del programa 'Vive el Verano' en Badajoz

Alba Alcázar Crespo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:31

«Las actividades del programa Vive el Verano les vienen muy bien a los niños, ya que les permiten salir de casa y disfrutar al ... aire libre», afirman los organizadores. Del 11 al 29 de agosto, de lunes a viernes, en el parque José Pérez Jiménez, junto a la plaza la Molineta, se llena de actividades para niños y familias. El horario es de 10.00 a 12.30, y entre las 11.00 y las 12.00 se ofrece un espectáculo cerca de la zona de talleres.

