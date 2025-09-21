HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta en el centro de Cáceres
EP

El Infoex activa el nivel 1 por un incendio forestal en Talayuela

Intervienen en la zona un total de 16 efectivos

S. V.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:14

El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligrosidad por proximidad a viviendas aisladas en un incendio forestal en Talayuela.

Intervienen en la zona dos unidades de Bomberos forestales terrestres y una aérea, y un agente del Medio Natural, para un total de 16 efectivos intervinientes.

Incendio activo en Valverde de la Vera

Este mismo sábado, medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) intervienen en las labores de extinción de un incendio de alta montaña localizado en el término municipal de la localidad cacereña de Valverde de La Vera.

La Consejería de Gestión Forestal ha informado del fuego pasadas las 11 de la mañana de este domingo, 21 de septiembre.

En concreto, operan en la zona tres unidades aéreas de bomberos forestales, entre ellas la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales en Pinofranqueado y cinco medios aéreos, además de un agente del medio natural, según ha informado este domingo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a través de sus redes sociales.

