El Infoex declarado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Cuacos de Yuste

R. H.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:54

La afección a la carretera EX-391, por cuenta de un incendio forestal localizado en el término municipal de la localidad cacereña de Cuacos de Yuste, ha obligado al Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) a activar el nivel 1 de peligrosidad este domingo.

El incendio se ha declarado esta tarde, antes de las 17.00 horas, entre el Monasterio de Yuste y Garganta La Olla.

En estos momentos intervienen en las tareas de combate de este incendio de pinar y matorral cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreas -inclusive el Sepei-, así como medios aéreos, un agente del medio natural y un técnico de extinción, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Según recoge la Guardia Civil, la carretera EX-391 permanece cortada y patrullas de la Guardia Civil regulan los accesos para garantizar la seguridad durante los trabajos de extinción.

Otros incendios

Por otra parte, medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) intervienen desde anoche en las labores de extinción de un incendio de alta montaña localizado en la zona de La Vera, en el término municipal de Valverde de La Vera.

Las últimas informaciones aportadas por las brigadas forestales sobre este fuego recogen que «se encuentran en zona segura observando el comportamiento del incendio el cual acaba de cambiar sus condiciones empeorando».

Además, el Infoex también ha activado el nivel 1 de peligrosidad por proximidad a viviendas aisladas por un incendio forestal en Talayuela.

