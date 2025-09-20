HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Villanueva de la Vera
@AT_Brif

Medios aéreos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales BRIF Puerto el Pico tratan de estabilizar este fuego que se ha producido en una zona de difícil acceso

R. H.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:31

Bomberos del Plan Infoex y medios aéreos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales BRIF Puerto el Pico trabajan en un incendio forestal declarado esta tarde en Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres.

El incendio se ha originado pasadas las 19 horas y en estos momentos los equipos de extinción trabajan en las labores para estabilizar este fuego que se ha producido en una zona de difícil acceso.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

