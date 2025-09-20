Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Villanueva de la Vera Medios aéreos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales BRIF Puerto el Pico tratan de estabilizar este fuego que se ha producido en una zona de difícil acceso

R. H. Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:31

Bomberos del Plan Infoex y medios aéreos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales BRIF Puerto el Pico trabajan en un incendio forestal declarado esta tarde en Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres.

El incendio se ha originado pasadas las 19 horas y en estos momentos los equipos de extinción trabajan en las labores para estabilizar este fuego que se ha producido en una zona de difícil acceso.

